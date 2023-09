O goriškem arhitektu, ki je ustvarjal v Egiptu

Doma skorajda nepoznan, v mednarodnem okviru cenjen: Anton Laščak oziroma Antonio Lasciac. Pod tem imenom je kot arhitekt poznan in tako se je tudi sam podpisoval.

»Rodil se je kot Slovenec, odraščal v furlanskem okolju Podturna, izobraževal se je v nemškem jeziku, obvladal je italijanščino, ki je bila tedaj glavni pogovorni jezik v Gorici, nato se je navadil še francoščine, takratnega mednarodnega jezika in končno se je med svojim dolgim službovanjem v Egiptu naučil še arabščine.« Tako je med drugim na včerajšnjem uradnem odprtju razstave v Občinski galeriji sodobne umetnosti povedal Diego Kuzmin, najboljši poznavalec opusa tega goriškega arhitekta in avtor dokaj skromnega prikaza Laščakovega dela.

Na ogled, in sicer do 8. oktobra, je nekaj načrtov, točneje pet, in lep izbor fotografij Matjaža Kačičnika, na katerih so prikazane palače in drugi objekti, ki jih je arhitekt ustvaril v Egiptu. V osebnem pogovoru je Kuzmin pojasnil, da je bilo sobotno zamišljeno kot uradno odprtje s prisotnostjo glavnih pobudnikov – prisotni so bili predstavniki Občine Tržič in Fundacije Carigo -, obširnejša predstavitev arhitektovega dela in življenja bo predvidoma čez dva tedna, ob isti priložnosti ali kakšen dan prej naj bi predstavili tudi katalog, ki za uradno odprtje še ni bil nared, nato naj bi se zvrstila še druga srečanja z udeležbo »projektnih partnerjev«, med katerimi je tudi goriška knjižnica Damir Feigel – NŠK.