O goriškem krematoriju še komisija

Gradnja upepeljevalnice ob goriškem glavnem pokopališču bo predvidoma stekla prihodnje leto. Na razpis, ki ga je lani poleti objavila Občina Gorica, se je kot pričakovano prijavil en sam ponudnik – podjetje Altair v navezi z družbo Edilver –, ki je v prejšnjih letih za krematorij že izdelal načrt in ga predlagal mestni upravi. Razpisna cena je bila 1.734.291,33 evra, celotna vrednost posla pa znaša preko 18.300.000 evrov; tolikšna je namreč ocenjena višina prihodkov, ki bi jih imel koncesionar do izteka pogodbe.

»Postopek za gradnjo upepeljevalnice se nadaljuje, čeprav počasneje, kot smo pričakovali in želeli, saj gre za pomembno javno storitev. Na razpis se je pojavil en sam ponudnik, vloženo dokumentacijo pa bo zdaj morala preučiti in odobriti tehnična komisija. Le-ta se je že umestila, dokončno odobritev pa pričakujemo do konca tega leta. Če ne bo težav, bo nato koncesionar takoj lahko začel z gradbenimi deli, ki naj bi bila zaključena v poldrugem letu,« pravi goriški podžupan Stefano Ceretta in pristavlja, da upravlja podjetje Altair drugod po Italiji okrog 20 krematorijev, med katerimi je červinjanski.

Upepeljevalnico bodo gradili na zemljišču ob severnem boku goriškega glavnega pokopališča, kjer danes stoji propadajoča stavba. Razpis predvideva ureditev površine, ki meri 3000 kv. metrov in je v občinski lasti. Hiše so od kraja, kjer bo obratoval krematorij, oddaljene 800 metrov. Glede na razpoložljive podatke o številu upepelitev v naših krajih (delež kremacij je 35-odstoten) in svoje izkušnje na tem področju so predlagatelji ocenili, da bodo v goriško upepeljevalnico vozili trupla ne le z Goriškega, a tudi iz širšega deželnega prostora in nekaterih krajev v Venetu. Na polno bi začeli obratovati po štirih letih; sežigali bi okrog 770 trupel letno, več sto pa bi bilo tudi upepelitev posmrtnih ostankov po prekopih.

Upepeljevalnica bo za goriške občane pomenila krajše čakalne dobe za upepelitev pokojnikov in tudi nižje stroške, medtem ko bo Občina Gorica imela pravico do manjšega deleža letnih prihodkov.