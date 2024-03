O puberteti jasno in brez tabujev

Veliko »čudovitih princes«, malih in velikih, je v petek napolnilo dvorano Kulturnega doma Jožefa Češčuta v Sovodnjah, kjer je potekalo srečanje za odraščajoče deklice in njihove mame. Poučno in hkrati zabavno delavnico na temo odraščanja in spolnega dozorevanja je priredilo sovodenjsko Združenje staršev, ki je v goste povabilo slovenski Zavod Iskreni. Zavod deluje na področjih otroške, zakonske in družinske terapije ter ponuja raznovrstne preventivne programe za mlade, zakonce in starše. Med temi je tudi delavnica Čudovita princesa, ki so jo izvedli v Sovodnjah.

Kaj se zgodi ženskemu telesu v puberteti? Zakaj dobimo menstruacijo, kako delujejo jajčniki, zakaj nam rastejo sramne dlake in razvijajo dojke? Na ta in mnoga druga konkretna vprašanja sta zelo nazorno odgovorili Maja Vovk in Veronika Plestenjak iz omenjenega zavoda, ki sta v sproščenem vzdušju vodili pogovor z dekleti, starimi od 9 do 12 let, in njihovimi mamami.

»Šlo je za čudovito izkušnjo, tako za dekleta, ki bodo puberteto zdaj lahko doživela bolj sproščeno, kot tudi za njihove mame. Pomembno je, da se o teh vprašanjih spregovori brez tabujev. Da je bil dogodek še kako dobrodošel, je potrdil odziv: udeleženke niso prišle samo iz sovodenjske občine, temveč tudi iz Števerjana, Doberdoba in drugih bližnjih krajev, zato smo zelo zadovoljni,« je za Primorski dnevnik povedala predsednica Združenja staršev Paola Ursic, ki se je za podporo zahvalila tudi ZKB Trst Gorica.