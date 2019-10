»Ob domači kuhinji so novi okusi dodatno kuharsko doživetje«

Peka mesa na žaru je v kulinariki precej razširjena in priljubljena. Poleg čevapčičev in pleskavic z nekaj znanja in posebne opreme lahko na žaru pripravimo tudi ekskluzivnejše in manj poznane vrste mesa. O ameriškem načinu peke, t.i. barbecue, smo se pogovorili z 38-letnim Aljošo Pavšičem iz Gorice, ki je pravi mojster žara in član ekipe Grillers – bbq passion.

»Kuhanju se posvečam že vrsto let. Priprava slastnih jedi mi je preprosto v veselje, saj verjamem, da je ob domači kuhinji lahko raziskovanje novih okusov še dodatno kuharsko doživetje. Za žarom pa sem se tako ali tako dolgo kalil ob vsakem druženju s prijatelji,« pravi Pavšič. Ekipa mojstrov žara, ki jo ob Aljoši sestavljajo še Damjan Batti iz Repniča in Mirko Piccoli z Opčin, je nedavno v okviru mednarodnega tekmovanja v ameriškem žaru barbecue (potekalo je med 9. in 11. avgustom ob Zbiljskem jezeru pri Medvodah) dosegla zavidljivo prvo mesto med vsemi nastopajočimi slovenskimi ekipami ter 14. mesto v skupnem seštevku – nastopilo je osemindvajset ekip iz vse Evrope in ena iz ZDA.