Ob druženju pridelava reprezentančnega vina

Najbolj oprijemljiv cilj je, seveda, pridelava občinskega vina. Enako ali morda še bolj pomembno pa je tudi druženje ob tem dogodku, saj prispeva k utrjevanju občutka pripadnosti skupnosti. Zato je Občina Števerjan v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči v nedeljo priredila že 5. Vaško trgatev, projekt reprezentančnega vina iz grozdja avtohtonih sort, ki ga prispevajo domači vinogradniki. K projektu jih je letos pristopilo okrog 40. Udeleženci so se tokrat zbrali pred cerkvijo na Jazbinah, od koder so se v sprevodu odpravili do kmetije Riccarda Marcuzzija, kjer bo letos potekala vinifikacija. Na čelu veselega sprevoda, ki sta ga poživila otroški smeh in glasba (igrali so Lapo Farolfi, Samuele Mian in Nikolaj Skok), je bil podžupan Marjan Drufovka na traktorju, ki je vlekel z grozdjem obložen voz. Na kmetiji Marcuzzi je pozdravila županja Franca Padovan, spregovoril pa je tudi predsednik dobrodelnega društva Vanessa Antonio Guido. Vaškemu prazniku so namreč želeli dati tudi solidarnostno noto. Za traktor se zahvaljujejo Alojzu Humarju, za voz pa Milanu Miklusu.