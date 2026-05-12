Ob jubileju tudi koncert in tekmovanje pritrkovalcev

V Števerjanu so praznovali 100. obletnico posvetitve vaške cerkve

Ema Terpin |
Števerjan |
12. maj 2026 | 16:03
    Prizor s petkovega koncerta Mešanega pevskega zbora F. B. Sedej v Števerjanu( Tibaldi )
    Pritrkovalci so se v soboto povzpeli na zvonik( Društvo Sedej )
    Gasilska slika udeležencev tekmovanja pritrkovalcev( Društvo Sedej )
Zadnja pesem, slovesna kantata, je bila kot češnja na torti petkovega koncerta Mešanega pevskega zbora F. B. Sedej v Števerjanu, saj je prevzela in ganila občinstvo. Zaključni del pevskega dogodka ob praznovanju 100. obletnice posvetitve vaške cerkve je bil najbolj slovesen in presenetljiv: izbran program sakralne glasbe je nadgradila krstna izvedba kantate Te deum, ki jo je uglasbil dirigent Patrick Quaggiato. Praznovanje jubileja se je že začelo prejšnji teden s slovesno mašo. Sledila je posvetitev velike dvorane doma F. B. Sedej Oskarju Simčiču, v petek in soboto pa sta potekala še slavnostni koncert v cerkvi in srečanje pritrkovalcev.

Petkov koncertni program so sestavljale izvedbe štirih sakralnih pesmi z besedilom v latinščini. Najprej je zadonela Sicut cervus renesančnega skladatelja da Palestrine, nato pa še Mozartova uglasbitev evharistične himne, Ave verum. Sledili sta Brucknerjeva skladba, zapisana za priložnost cerkvene posvetitve - Locus iste - in Da Roldova Jubilate deo.

Praznovanje se je nadaljevalo tudi v soboto, ko so bili v ospredju števerjanski zvonovi. V popoldanskih urah je namreč potekalo prvo srečanje pritrkovalcev, za njim pa še tekmovanje. Za uvod in organizacijo je poskrbela skupina mladih pritrkovalcev iz Števerjana.

