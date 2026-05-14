Namizna igra tudi v furlanščini in slovenščini

La gnot daj cuatri destins in Noč štirih usod sta naslova furlanske in slovenske različice namizne igre, ki je nastala po zamisli zgodovinarja in arhivista Vannija Feresina, izdal pa jo je Center za ohranjanje ljudskih tradicij iz Podturna s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine v okviru razpisa za pripravo na GO! 2025.

Partnerji projekta so bili Občina Gorica, Pro Loco iz Foljana-Redipulje, spletni časopis Il Goriziano, družbenopolitični inštitut Rizzatti iz Gorice in goriško društvo Quialtrove iz Gorice. Igro je ustvaril kreativni studio Officina Meningi, podpisujeta jo Alessandro Buniotto in Elena Mutti. Ilustracije je prispevala Aretha Battistutta. Pomoč pri prevajanju igre v furlanščino in slovenščino sta zagotovila ARLEFin urad za slovenski jezik goriške občine.

»Vsak jezik je sredstvo odprtosti: mi smo preplet jezikov in identitet. To je ena od pobud, ki so nastale v okviru Evropske prestolnice kulture, zato se zahvaljujem vsem, ki so izkoristili priložnost in podarili svojo ustvarjalnost našemu prostoru,« je med predstavitvijo igre poudarila občinska odbornica Patrizia Artico. »Igra ni le sredstvo za promocijo večjezičnosti, ampak tudi priložnost za srečevanje in druženje. Kmalu bomo organizirali srečanja po mestnih četrtih, kjer bomo skupaj igrali. Eno izmed prvih srečanj bo prihodnji mesec v Štandrežu,« je pristavil občinski odbornik Maurizio Negro. Vanni Feresin je pojasnil, da igra temelji zgodovinskem gradivu in še zlasti na dnevnikih italijanskega vojaka in goriških uršulink. Dogajanje je umeščeno med prvo svetovno vojno, in sicer med šesto soško bitko, ki se zaključi z italijanskim zavzetjem Gorice. Igro bodo delili brezplačno, sicer so jo v prejšnjih dneh še posredovali raznim goriškim italijanskim in slovenskim šolam.