Kdo bo od konca leta 2027 upravljal tržaški vodovod?

Oskrba s pitno vodo in upravljanje javnega vodovoda je bila ponovno tema sestanka svetniškega odbora. Tokrat odbora za transparentnost. Levosredinske opozicijske mestne svetnike je zanimalo, kateri model upravljanja podpira Občina Trst in kakšno vlogo želi igrati pri prihodnjih odločitvah. Župan Roberto Dipiazza je priznal, da Občina Trst državnemu organu Ausir, ki bo konec junija moral začeti s postopkom za izbiro prihodnjega koncesionarja, ni podala predlogov glede upravljanja vodovoda.

Konec leta 2027 se izteče koncesija za upravljanje vodovoda v tržaški občini, zato mora Ausir postopek za izbiro novega upravljavca začeti že letos poleti. Tri so možnosti. Ausir lahko objavi evropski razpis za zasebnega koncesionarja, lahko izbere model javno-zasebnega partnerstva ali pa storitev zaupa javnemu podjetju. Prav pri vprašanju politične odgovornosti se je razprava včeraj zapletla. Župan Dipiazza in generalni direktor občine Fabio Lorenzut sta predstavila predvsem tehnične vidike postopka.

»Politika se pri tako pomembni temi ne more umakniti odgovornosti. Kdor odloča, mora tudi odgovarjati,« je med svojim nastopom opozoril Riccardo Laterza (Zdaj Trst), na čigar pobudo so sklicali sestanek svetniškega odbora za transparentnost, ki ga v zadnjem letu tega mandata vodi Giovanni Barbo (Demokratska stranka).

Tržaški vodovod upravlja družba AcegasApsAmga iz skupine Hera. Kritiki opozarjajo, da ima družba vse manj javnih delničarjev, zato dividende vse bolj končujejo v zasebnih rokah. Morebitni prehod na javni model (in house) bi po njihovem mnenju pomenil tudi spoštovanje izida referenduma iz leta 2011, ko so italijanski volivci jasno podprli načelo, da mora voda vedno ostati javna dobrina.