Poleti preplastitev ceste na Vinčiču in v Koštabonu

V zaselkih Vinčič in Koštabon v Pevmi bodo v prihodnjih mesecih preplastili najbolj dotrajane odseke občinske ceste. Goriška občina je pripravila načrt izrednega vzdrževanja, s katerim želi zlasti izboljšati prometno varnost. V omenjenih pevmskih zaselkih je asfalt marsikje razpokan, vozišče pa se ponekod že udira.

Kot je za Primorski dnevnik povedala odbornica za infrastrukturna dela pri Občini Gorica Sarah Filisetti, bodo dela predvidoma opravili v poletnih mesecih. Kdaj bodo dejansko odprli gradbišče, bo znano po izbiri izvajalca del, je dodala.

Poseg, ki je vreden 100 tisoč evrov, bo zajel obnovo zgornje asfaltne plasti na obstoječih voziščih. Kjer bo to potrebno, bodo utrdili tudi cestno podlago, zlasti na mestih, kjer ni več kos sedanjim prometnim obremenitvam. Na odsekih, kjer so se pojavile udrtine, bodo vozišče ponovno izravnali, pri čemer širine in poteka ceste ne bodo spreminjali. Predvideni sta še prilagoditev jaškov novi višini vozišča ter obnova horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, kjer bo to potrebno.

Ne morejo odlašati

V projektni dokumentaciji, ki jo je na enem od zadnjih zasedanj odobril goriški občinski odbor, je navedeno, da so odseke izbrali glede na dejansko stanje cest ter opozorila občinskega tehničnega urada in samih občanov. Gre za ceste, na katerih se je zaradi dolgoletne uporabe in pomanjkljivega vzdrževanja stanje asfalta občutno poslabšalo. Občina zato ocenjuje, da je obnova nujna, saj bi lahko nadaljnje odlašanje vplivalo na varnost prometa.

Posegi v odvodnjavanje niso predvideni. Deževnica se na teh cestah steka v stranske betonske odtočne kanale, od tam pa odteka na sosednja zemljišča, saj gre za območje, ki ni priključeno na kanalizacijsko omrežje. Projekt prav tako ne vključuje del na javni razsvetljavi.

Denar je zagotovila Dežela

Ker so omenjene ceste v Pevmi del občinskega premoženja, razlastitveni postopki ne bodo potrebni, piše v dokumentaciji. Občinski odbor župana Rodolfa Ziberne je projekt potrdil kot takoj izvršljiv, s čimer želi občinska uprava pospešiti postopek za oddajo del in omogočiti čimprejšnji začetek obnove.

Za obnovo občinskih cest v zaselkih Vinčič in Koštabon je kot omenjeno na voljo 100 tisoč evrov. Od tega znašajo dela na razpisni osnovi 70.950,40 evra, dodatnih 2500 evrov je namenjenih varnostnim stroškom, preostanek pa bodo porabili za tehnične stroške, nepredvidena dela, DDV in druge postavke. Celoten znesek je krit s sredstvi Dežele Furlanije - Julijske krajine, in sicer v okviru deželnih prispevkov za občinske naložbe na območjih, ki so razvrščena kot hribovita oziroma gorska.