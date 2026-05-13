V Kulturnem domu o boju koroških Slovencev

Divja 70. leta na Koroškem/Die wilden 70er in Kärnten se glasi naslov dokumentarne razstave, ki so jo odprli predsinoči v galeriji Kulturnega doma. Posvečena je dogajanju v kočljivem desetletju boja koroških Slovencev za narodnostne pravice in družbeno pravičnost ter epopeji dijaškega in študentskega glasila Kladivo, ki je v tistih letih na valu svetovnega mladinskega upora bilo katalizator političnega angažiranja slovenske mladine in izobražencev. Razstavo je predstavil koroški politik in eden protagonistov tistega dogajanja, Janko Messner. Prinesel je tudi pozdrav podpredsednika Slovenske prosvetne zveze v Celovcu Janka Malleja, ki se dogodka ni mogel udeležiti. Messner je v premisi izhajal iz plebiscita na Koroškem leta 1920, vsled katerega se je med 2 in 4 tisoč predvsem liberalnih in družbeno naprednih Slovencev izselilo v kraljevino Jugoslavijo. Doma je ostal predvsem klerikalni kader, ki se je še okrepil s povojno politično emigracijo. Ob tem so se nemški socialdemokrati povezali z nacionalisti.

S kladivarji so aktivno sodelovali tudi člani mladinske organizacije Matija Gubec, ki je bila v istih letih aktivna v FJK, zlasti na Tržaškem. O tem je govoril Miloš Budin in se spomnil tudi Duška Udoviča, kasnejšega odgovornega urednika Primorskega dnevnika, kot enega glavnih akterjev tega gibanja in sodelovanja s Korošci. »Oboji smo bili del svetovnih mladinskih uporniških gibanj tistih let, skupno nam je bilo tudi povezovanje boja za narodnostne pravice z razrednim bojem za socialno emancipacijo,« je povedal Budin in dodal, da so se pri nas naslanjali na tradicionalno levico, ki je zagovarjala narodnostno mešano politično udejstvovanje in je kljubovala nacionalističnim pritiskom desnice.