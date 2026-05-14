Povorka, 60-metrski štrudelj in čezmejna nota

Letošnja letina je zelo zgodnja. V Brdih češenje okušali že konec aprila. Nizke temperature in padavine zadnjih dni pa so zorenje nekoliko zaustavile. V tem trenutku sadjarji hitijo z obiranjem, saj konec tedna spet kaže slabo vreme. Če je nekoč briška češnja družinam pomenila prvi zaslužek in simbol gospodarskega razvoja Brd, predstavlja danes tudi priložnost za povezovanje in čezmejno sodelovanje. »Če obiskovalci radi zahajajo v Brda, je predvsem zaradi gostoljubja,« poudarja direktorica briškega zavoda za turizem Tina Novak Samec. Gostoljubje bo še posebej prišlo do izraza na letošnjem jubilejnem 60. prazniku češenj, ki bo potekal na Dobrovem v soboto in nedeljo, 6. in 7. junija. Pri izvedbi bo tudi letos soudeležen sosednji Števerjan. Včerajšnja predstavitev praznika je ponudila priložnost za razmislek o prihodnosti čezmejnega briškega prostora.

Vrača se tudi povorka

Letos bo osrednje prizorišče praznika na Gradu Dobrovo, kjer bodo obiskovalce čakale stojnice z lokalnimi izdelki, bogata kulinarična ponudba, degustacije vin, razstava češenj, dokumentarni film ob 60-letnici praznika ter številni glasbeni in kulturni nastopi. Posebno mesto bo znova pripadlo tradicionalni povorki etnoloških vozov, ki se po odzivih obiskovalcev vrača v še bogatejši podobi. »Ko pridejo obiskovalci v Brda, vprašajo po treh stvareh – po češnjah, štrudlju in povorki,« je včeraj povedala Tina Novak Samec.

Veliko pozornosti bo namenjene tudi ustvarjalnim in otroškim vsebinam, delavnicam ter športnim dogodkom. V soboto, 6. junija, bo potekal kolesarski maraton Junaki vinogradov, v nedeljo, 7. junija, pa pohod Od češnje do češnje, ki obiskovalce vodi po briških gričih, vinogradih in vaseh. Pomemben del praznika ostajajo domača društva. Društvo briške žene in dekleta letos praznuje 60 let delovanja in pripravlja poseben 60-metrski češnjev štrudelj. Predsednica društva Silvestra Elen Brašnić Saffigna je poudarila, da želijo tradicijo prenašati na mlajše generacije in ohranjati domače briške okuse. Čeprav med letošnjo sezono sadjarjem dihajo za vrat muhasto vreme in škodljivci, predsednik Združenja sadjarjev Brda Radovan Jelina ostaja optimističen: »Za praznik češenj češnje bodo.«

Pravega recepta ni

Župan Občine Brda Franc Mužič je v zvezi s čezmejnim sodelovanjem poudaril, da so ob padcu meje bila pričakovanja visoka. »Veliko je bilo upanja, da bo ta prostor zaživel kot enotno območje,« je dejal in priznal, da je sledilo tudi nekaj razočaranja. Kljub temu danes vidi nove priložnosti za povezovanje, čeprav meni, da bi lahko bilo sodelovanja še več in »še ni povsem zadovoljen«.

Podobno razmišlja tudi števerjanski župan Marjan Drufovka, ki prihodnost vidi »brez meja«. »Vsi smo Brici,« je poudaril in dodal, da kulturne povezave same po sebi niso dovolj. Po njegovem mnenju bi morali skupni prostor nadgraditi tudi s konkretnimi turističnimi in gospodarskimi projekti. Kot primer je navedel načrte za ureditev turistične cone na Jazbinah.

»Nihče nima pravega recepta, kako promovirati ta skupni prostor,« je dejal Drufovka, ki priložnost vidi predvsem v podpori lokalnim gospodarskim pobudam ter večji promociji sadja in zelenjave, ne le vina. Ena izmed idej je tudi čezmejna tržnica lokalnih proizvodov v Brdih in Števerjanu. Povezovanje vidi kot pomembno tudi za ohranjanje slovenstva, pri čemer med občinama že potekata evropska projekta Legato in Green2Gether, namenjena mladim in krepitvi občutka skupnega brezmejnega prostora. Po lanskem prvem sodelovanju bo Števerjan letos znova sodeloval pri Prazniku češenj: od priprave orjaškega štrudlja do kulturnega programa v Vili Vipolže in tradicionalne povorke.