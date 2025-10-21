Ob letališču v Ronkah nova prometna ureditev

Na območju ronškega letališča bo od srede, 22. oktobra, zaradi del za razširitev kolesarske steze in obnovitvenih del na parkiriščih obveljala nova prometna ureditev.

Vsa vozila bodo bodo na letališče lahko pripeljala le po enotnem uvozu z državne ceste št. 14. V drugi fazi del, ko bodo prenavljali izvoz, bodo vozila lahko odpeljala z letališča na državno cesto št. 14 po novem izvozu.

Dela trenutno potekajo v zdajšnjem krožišču, kjer bodo od 22. oktobra uredili nove uvozne pasove in kolesarsko stezo, ki bo povezovala Ronke z letališčem.

Gradbeni stroji bodo delovali ob državni cesti št. 14, kjer bodo uredili tri nove pasove. Avtomobili, kolesa in pešci bodo po zaključku del imeli tri ločene dostope. Nov avtomobilski uvoz bo 200 metrov po krožišču, ki povezuje državno cesto št. 14 z državno cesto št. 677 proti avtocestni cestninski postaji Ronke.

Za kolesarje bo po novem na voljo kolesarska steza Tržič-Ronško letališče-Oglej, ki bo povezana z drugimi pomembnejšimi deželnimi kolesarskimi stezami. Po novem bodo kolesarji lahko pripeljali do letališča v popolni varnosti, pri čemer bodo lahko uporabili tudi vlak.

Z 22. oktobrom se bo za ronško letališče začela nova zgodovinska faza, sporočajo z letališča Trieste Airport, ki se bo nadaljevala v prihodnjih mesecih z novimi prenovitvenimi posegi na zunanjih površinah in parkiriščih. Hkrati se opravičujejo ob morebitnih prehodnih težavah in se zahvaljujejo uporabnikom za sodelovanje in razumevanje.