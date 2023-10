Ob Pantheri še brezpilotna transportna letala

»Pipistrelova proizvodnja se bo v Gorici v prihodnje še občutno povečala,« je na včerajšnjem dnevu za novinarje, ki ga je omenjena družba priredila v Ajdovščini in Gorici, zatrdil Gabriel Massey, predsednik in izvršni direktor Pipistrela. Prav lokacijo v Gorici nameravajo prihodnje leto še razširiti – v prvem nadstropju sedanje stavbe bodo uredili pisarniške prostore, dogradili pa bodo novo stavbo za proizvodne namene v velikosti 4000 kvadratnih metrov. V Gorici naj bi poleg modela Panthera namreč začeli izdelovati tudi nov model letal. To bodo brezpilotna transportna letala, ki bodo lahko letela do 300 kilometrov daleč in prepeljala okrog 300 kilogramov tovora. Prihodnost vidijo predvsem v letalih na električni in vodikov pogon, zato je tudi njihov razvoj povezan predvsem s tema dvema energentoma.

Razvoj in ustrezni kadri

Naj spomnimo: Pipistrel je marca lani kupila ameriška korporacija Textron iz ameriške zvezne države Kansas. Že ob nakupu večinskega deleža je Textron napovedal ustanovitev novega poslovnega segmenta, Textron eAviation, osredotočenega na razvoj trajnostnega letalstva, katerega del je postal Pipistrel. Slednji je v dobrem letu in pol po prevzemu Američanov zaposlil približno 40 odstotkov novih, dodatnih sodelavcev, skupaj pa jih je v tem trenutku 250. Pri pridobivanju ustreznih kadrov jim pomagajo univerze, prihajajo pa tudi iz tujine. Ob tem Massey priznava, da težave s pridobivanjem ustreznega kadra obstajajo, a so kljub temu precej uspešni. »Iščemo zelo specifična znanja. Sicer pa se s težavami pri zaposlovanju ne soočamo le pri nas, temveč povsod po Evropi,« je še dejal. Po njegovih beseda je namreč podjetje trenutno najbolj usmerjeno v razvoj in zagotovitev ustreznih kadrov, z njimi pa v nadaljnji razvoj Pipistrelovega programa. »Veliko vlagamo tudi v infrastrukturo, stavbe in orodja, ki jih potrebujemo pri delu,« je še povedal Gabriel Massey.

Tanja Harej, vodja kadrovske službe v Pipistrelu, ob tem dodaja, da kadre črpajo praktično z vsega sveta. »Še vedno je največji del zaposlenih Slovencev, tam med 70 in 80 odstotki, vse ostalo so tujci. Trenutno najemamo tudi ljudi iz Indije in Peruja, prvi pa prihajajo že v oktobru, tako da tudi na področju zaposlovanja v podjetju zelo pestro,« poudarja.

Plače v skladu z inflacijo

Vprašanju o plačah v Pipistrelu se je včeraj izognila, a je hkrati izpostavila, da ima podjetje zelo dobre pogoje zaposlovanja. »Ker je kader lažje zaposliti, kot pa ohraniti, zelo veliko delamo na ohranjanju kadra. To pomeni, da se plače zvišujejo v skladu z letno inflacijo. Zelo veliko ljudi v podjetju se izobražuje in obiskuje razne konference, tudi v tujini, prav tako smo prisotni na kariernih sejmih v Sloveniji in v drugih državah,« je poudarila.

V Pipistrelu skrbijo tudi za nastanitev tujega kadra, ki prihaja v podjetje. »Zelo veliko jim pomagamo administrativno, imamo tudi zunanjo agencijo za pridobivanje delovnih vizumov za te ljudi, pomagamo jim tudi z iskanji stanovanj in hiš. Priskočimo jim na pomoč, kolikor je le mogoče,« pravi Harejeva. Po njenih besedah zaposlovanje širijo tudi v Italiji. »Trenutno je tam zaposlenih 48 ljudi, večinoma so Slovenci, ki se vozijo v Italijo, imamo pa tudi nekaj Italijanov. Včasih imamo tudi mi težave z zagotavljanjem ustreznega kadra, predvsem s specifičnimi delovnimi mesti v razvoju, inženiringu in proizvodnji. Glede na to, da na trgu obstaja hektična situacija, lahko rečemo, da zaposlujemo in da smo pri tem uspešni. S tem sem zelo zadovoljna,« je še priznala.