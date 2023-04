Ob prazniku osvoboditve pohod, slovesnost in koncert

Letošnji praznik osvoboditve bo v sovodenjski občini še posebej slovesen. Na pobudo združene sekcije ANPI-VZPI Sovodnje, Gabrje, Peč in Rupa, ki se ji je pri organizaciji pridružila tudi sekcija z Vrha, bo 25. aprila potekal spominski pohod. Trasa bo povezala vse spomenike padlim v NOB na občinskem ozemlju.

Z organizacijo pohoda in proslave, ki mu bo sledila (pokrovitelja sta Občina Sovodnje in SKGZ), želijo organizatorji med drugim izpostaviti, da v letošnjem letu poteka 80-letnica padca fašistične diktature. Pohodniki se bodo zbrali ob 8.45 pred središčem Danica na Vrhu, od koder jih bo potem pot peljala do spomenikov padlim na Vrhu, v Gabrjah, Sovodnjah, na Peči in v Rupi. Pred vsakim spomenikom je predviden postanek s polaganjem vencev in krajšo slovesnostjo, ki jo bodo oblikovala vaška društva. Organizatorji, tudi glede na politični trenutek v Italiji, ko je potvarjanje zgodovinskih dejstev iz časa 2. svetovne vojne in pred njo tako rekoč na dnevnem redu in prihaja do načrtnega brisanja krivde fašističnih krvnikov, občane vabijo k čim številnejši udeležbi. Posamezni postanki pred spomeniki so predvideni ob 9.15 na Vrhu, ob 10.15 v Gabrjah, v Sovodnjah ob 11. uri pri plošči in ob 11.20 pri spomeniku, ob 11.50 na Peči in ob 12.35 v Rupi (možni bodo manjši časovni zamiki).

Dogajanje se bo potem preselilo na prireditveni prostor v Rupi. Ob 13. uri se bodo pohodniki okrepčali s partizanskim golažem. V nadaljevanju bodo gostje in ostali udeleženci, po krajšem uvodnem pozdravu župana Luke Piska in Bernarda Florenina v imenu organizatorjev, lahko prisluhnili koncertu partizanskih pesmi Zapojmo pesmi o svobodi, ki ga bo oblikovala znana pevka Marjetka Popovski iz Izole. Nastopila bo v družbi harmonikarjev Mirana Pečenika in Marka Petelina, basista Sava Kralja, bobnarja Tea Parovela, violinista Daria Berginca in pevk skupine Cvet v laseh. Koncert bo obogatil tudi recitator Igor Rojc s pesmimi Karla Destovnika Kajuha. Slavnostni nagovor bo imel nekdanji senator Stojan Spetič. Pohod in proslava bosta potekala ob vsakem vremenu, saj je na prireditvenem prostoru predvidena postavitev šotora, poleg tega bodo organizatorji za vse pohodnike, ki bi to potrebovali, poskrbeli tudi za povratno vožnjo na startno mesto na Vrh. Organizatorji se zahvaljujejo Prosvetnemu društvu Rupa-Peč, ki jim daje na razpolago svoj prireditveni prostor za organizacijo proslave.