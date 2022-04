Ob primernih stavbah potrebne tudi profesionalne kompetence

Bolnišnica naj bo kraj, kjer preživimo čim manj časa: treba je okrepiti zdravstveno oskrbo za obdobje, preden potrebujemo bolnišnico ter za okrevanje zatem. V to smer gre skoraj 35-milijonska naložba v nekdanji pulmološki oddelek v Ulici Vittorio Veneto, ki ga je včeraj obiskal podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi v spremstvu goriškega župana Rodolfa Ziberne, občinske odbornice za zdravstvo Silvane Romano in drugih. V glavnih obrisih je stanje stavbe in projekt za prenovo orisal arhitekt Mauro Baracetti, ki je pri podjetju Asugi odgovorna oseba za upravljanje premoženja in tehnologije na Goriškem.

»Po velikosti naložbe je ta eden izmed največjih projektov na področju sodelovanja med državo in Deželo. Država bo iz načrta za okrevanje in odpornost prispevala štiri milijone evrov, ostala sredstva pa prihajajo iz deželnega proračuna,« je povedal Riccardi. »V bolnišnici moramo biti čim manj časa. Med pandemijo se je pogosto žal zgodilo, da je bilo treba nekoga sprejeti v bolnišnico, ker ni bilo druge možnosti: mogoče pa sprejem ni bil nujen. Primanjkuje nam zdravstvene oskrbe, ki je vezni člen med domačo in bolnišnično. Nebolnišnična oskrba izboljšuje zdravstvene razmere pacientov in zmanjša potrebo po uporabi urgence in drugih bolnišničnih storitev,« je še dodal deželni odbornik za zdravstvo. Poleg stavb, ki so seveda pomembne, pa potrebujemo tudi nove kompetence, je dalje povedal Riccardi in poudaril, da je to drugi osrednji izziv, ki se ga Dežela loteva v dogovoru z državo.