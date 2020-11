Ob prižgani plinski peči odstranjeval ventil z jeklenke

Skoraj teden dni je minil od eksplozije v zapuščeni tovarni konfekcije Ideal v Novi Gorici, kjer se zbirajo ljudje iz družbenega roba. Policija identitete moškega, ki je umrl v eksploziji, še ni uradno objavila, to naj bi storila v prihodnjih dneh. Znanih pa je nekaj več podrobnosti o poteku dogajanja iz usodne noči.

Do eksplozije je prišlo v sredo okoli 3. ure zjutraj v nekdanji vratarnici ob industrijskem kompleksu. Po prvih podatkih naj bi pokojnik, neuradno gre za 27-letnega N.V. iz Dornberka, iz gospodinjske plinske jeklenke odstranjeval ventil. Ko mu je to uspelo, je v prostor začel uhajati plin, koncentracija le-tega se je začela hitro povečevati. V istem prostoru se je nahajala še prižgana plinska peč, s katero se je moški ogreval, kar je privedlo do eksplozije in posledično požara. Policisti, gasilci in reševalci, ki so prišli na kraj nesreče, so v nekdanji vratarnici našli zoglenelo truplo moškega in zoglenel kadaver psa. Na območju zapuščenega industrijskega obrata so nato gasilci našli še devetnajst gospodinjskih plinskih jeklenk. Vse so imele bodisi poškodovane bodisi odstranjene ventile.