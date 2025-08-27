Ob štandreškem mejnem prehodu uredili ploščad

Družba Autostrade Alto Adriatico je izpeljala nov niz obnovitvenih del ob robu zadnjega odseka avtoceste A34 tik pred nekdanjim mejnim prehodom med Štandrežem in Vrtojbo, kjer prometnica postane vipavska hitra cesta H4. Novembra lanskega leta so v vidiku priprav na začetkom Evropske prestolnice kulture 20025 za vrsto del poskrbeli z deželnim prispevkom, zdaj so se z deželno pomočjo odzvali na prošnjo družbe SDAG po prenovitvi še enega odseka dotrajanega vozišča, ki se nahaja tik pred mejno črto v smeri Slovenije in med drugim ni več v neposredni pristojnosti avtocestnega podjetja.

Poskrbeli tudi za varnost

Na novo so asfaltirali približno dvesto metrov ceste, ki vodi z rampe štandreškega krožišča proti počivališču oz. baru družbe SDAG v smeri Slovenije. Zraven poslopja so uredili tudi ploščad, ki so jo zavarovali z ustreznimi obcestnimi ograjami; prenovljeno ploščad bodo lahko uporabljali varnostni organi za izvajanje poostrenih nadzorov oz. kontrol vozil, ki zapuščajo Italijo in so namenjena v Slovenijo.

Poleg cestišča so asfaltirali še območje, ki ga bodo lahko uporabljali za kontrole tovornih vozil. Ob robu območja za kontrole so na novo uredili cesto, ki bo na razpolago varnostnim organom, da se bodo lahko po njej vračali na območja v uporabi družbe SDAG, ne da bi prečkali državno mejo.