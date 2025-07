Ob ustvarjalnih vsebinah otroci pozabijo na telefone

V petek se je zaključil šesttedenski program poletnega središča Dijaškega doma v Gorici, kjer so tudi letos posvetili posebno pozornost krepitvi znanja slovenskega jezika. Pod budnim očesom ravnateljice Kristine Knez in ekipe vzgojiteljev je program, ki se je začel 9. junija, otrokom od tretjega do štirinajstega leta ponudil raznolike dejavnosti, športne kampe, ustvarjalne delavnice in izlete.

Dijaški dom tradicionalno pripravlja tri ločene programe: za vrtec, osnovno in nižjo srednjo šolo. Letos so jih dopolnili s številnimi brezplačnimi vsebinami, sofinanciranimi s strani Dežele Furlanije - Julijske krajine in v sodelovanju z Večstopenjsko šolo Gorica.»Počitnice so za otroke lahko zelo dolge, in ko začetno navdušenje mine, se pogosto pojavi dolgčas,« pojasnjuje ravnateljica Kristina Knez. »Takrat se začne povečevati uporaba zaslonov, kar ni vedno najboljše za njihov razvoj.« V Dijaškem domu se zato trudijo, da otrokom omogočijo, da vsaj en del počitnic preživijo v spodbudnem okolju, kjer imajo stik s slovenščino in kjer se vsak dan kaj novega naučijo. »Tak program je razbremenitev tudi za družine, zlasti tiste, ki nimajo bližnjih sorodnikov na voljo za varstvo,« dodaja Kristina Knez.Poseben poudarek je imela kolonija za nižješolce v Mariboru. Mladi so brez telefonov preživeli več dni v slovenskem okolju, spoznavali manj znane kraje in se učili samostojnosti. »Zanimivo je, da sami udeleženci povedo, da so se imeli lepo prav zato, ker ni bilo telefonov. Ko jim ponudimo ustvarjalne vsebine, zasloni postanejo nepomembni,« dodaja ravnateljica, ob tem pa opozarja:» Preseneča nas, kako malo dijakov pozna celo lastno neposredno okolico Gorico in Novo Gorico, razen tistih delov, ki jih obiščejo s starši. Zato tudi med šolskim letom posvečamo veliko pozornosti spoznavanju teritorija in dopolnjujemo pomanjkljivosti.« Poletje je minilo v ustvarjalnem raziskovanju. Otroci so obiskali razstavo Zorana Mušiča, izdelovali maketo Gorice, sodelovali na športnih kampih košarke, nogometa in kajakaštva v sodelovanju s športnimi društvi Dom, Sovodnje in Šilec, se učili angleščine, ustvarjali v likovnih, glasbenih in fotografskih delavnicah ter iskali »kamen sreče« na Trgu Evrope/Transalpina.

K uspehu programa pripomore tudi odlična infrastruktura: klimatizirane učilnice, laboratoriji, športno igrišče, vrt in lastna kuhinja. »Ponosni smo na številne prostovoljce, dijake višjih srednjih šol, tudi bivše učence. Med njimi so tudi tisti, ki so nadaljevali šolanje v italijanskih šolah, a se k nam vračajo, ker želijo ohranjati stik s slovenskim okoljem. To nam daje upanje za prihodnost,« pravi ravnateljica. Njihova prisotnost je za mlajše učence dragocena, saj predstavljajo most med generacijami in obogatijo program s svežo energijo.Dijaški dom bo z dejavnostmi nadaljeval 25. avgusta. Poleg prostočasnih aktivnosti bodo vključili tudi ponavljanje učne snovi, kar bo otrokom olajšalo prehod v novo šolsko leto.