Ob vračilu denarja zahtevajo spremembe

Od tržaških 22 milijonov in goriških štirih milijonov do 600.000 evrov, na katere čakajo v Tržiču: dolg italijanske države do občin Furlanije - Julijske krajine, v katerih gostijo tuje mladoletnike brez spremstva, je čedalje bolj obsežen in lokalnim samoupravam oz. županom, ki so tudi kazensko odgovorni za mlade prebežnike, povzroča vse večje preglavice.

Zato so se predstavniki občin Trst, Gorica, Videm, Pordenon, Čedad in Tržič včeraj sestali v goriški mestni hiši in sestavili dokument, ki so ga naslovili na notranjega ministra Mattea Piantedosija, ministra za gospodarski razvoj Giancarla Giorgettija, predsednika Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrigo ter predsednika italijanskega in deželnega združenja občin ANCI Gaetana Manfredija in Dorina Favota. V vednost so skupni dokument poslali tudi tržaški, videmski, goriški in pordenonski prefekturi. V pismu župani zahtevajo zapolnitev finančne vrzeli, pa tudi spremembo sistema sprejemanja mladoletnih tujcev brez spremstva in ustanovitev delovnih skupin, ki bi na različnih ravneh obravnavale to vprašanje.

»Naj bo jasno: nikakor ne bežimo pred odgovornostjo, ni pa treba posebej razlagati, da bremena, kakršen je sistem sprejemanja mladoletnih prebežnikov, ne morejo nositi občine same. Gre za problem evropskih in državnih razsežnosti, pri reševanju katerega smo seveda župani še naprej pripravljeni zagotavljati svoj doprinos in sodelovati z ostalimi državnimi in deželnimi institucijami, potrebne pa so korenite spremembe. Država nam namreč z zakonom nalaga odgovornosti in dolžnosti, ki jim nismo več kos, saj so kapacitete sprejemnih centrov zapolnjene, ob tem pa tvegamo luknjo v proračunu, saj čakamo na denar, ki nam ga je za kritje stroškov sprejemanja dolžna država,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal goriški župan Rodolfo Ziberna.