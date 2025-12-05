VREME
DANES
Petek, 05 december 2025
Iskanje
EPK 2025

Ob zaključku EPK 2025 ne le en, pač pa dva odmevna koncerta

Na sporedu bosta na Travniku v petek, 12. decembra in v soboto, 13. decembra

Spletno uredništvo |
Gorica |
5. dec. 2025 | 15:35
    Ob zaključku EPK 2025 ne le en, pač pa dva odmevna koncerta
    V petek, 12. decembra bo ob duu Benji&Fede na Travniku nastopil priljubljeni kantavtor Francesco Gabbani
Dark Theme

Goriška občina ob zaključku EPK 2025 v sodelovanju z radiom RTL 102.5 prireja ne le en koncert, temveč celo dva glasbena dogodka, ki ju namenja predvsem mladini. Kot je Primorski dnevnik že poročal, bodo v soboto, 13. decembra, na Travniku nastopili Gabry Ponte, J-Ax, Rocco Hunt, Sara Toscano, Mr. Rain, Marvin in Andrea Prezioso, spektakel pa se obeta že v petek, 12. decembra. Od 21.30 dalje bodo udeleženci lahko prisluhnili priljubljenemu duu Benji&Fede ter kantavtorju Francescu Gabbaniju. Udeležba je tako na petkovem kot na sobotnem dogodku brezplačna, producent je FMedia, prireditelj pa Občina s podporo Dežele FJK in Ministrstva za kulturo.

$!V petek, 12. decembra, bo ob Francescu Gabbaniju na Travniku nastopil duo Benji&amp;Fede
V petek, 12. decembra, bo ob Francescu Gabbaniju na Travniku nastopil duo Benji&Fede

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: