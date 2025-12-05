Dijaki iz Devina iščejo streho za praznike

Ob skorajšnjih bo žično-novoletnih praznikih vodstvo Jadranskega zavoda združenega sveta iz Devina ponovno računa na dobro srčnost družin v Občini Devin - Nabrežina oziroma na širšem območju od Trsta do Gorice. Kakih deset dijakov iz zavoda si namreč nekajtedenskega povratka domov ne more privoščiti, zato bo počitnice preživelo tu, če prav bo zavod zaprt. Gre zlasti za dijake iz najbolj oddaljenih krajev sveta, iz Malezije in Peruja na primer, za dijake iz revnejših družin ali pa s koncev sveta, kjer tačas divja vojna - nekaj jih prihaja iz Ukrajine, Gaze in Afganistana.

Kakor je povedal Stefano Sacher, ki na devinskem zavodu poučuje glasbo, pomagajo dijakom finančno kriti stroške potovanja ob začetku in ob koncu šolskega leta. Za ostale premike pa morajo mladi oziroma njihove družine poskrbeti sami. Nekateri si tega ne morejo privoščiti, poleg tega se svetovna krizna območja širijo, tako da nekateri dijaki raje ostanejo na varnem v Trstu. »Večkrat se dogaja, da se dijaki dogovorijo med seboj in sošolko ali sošolca gostijo na svojem domu znotraj schengenskega območja. Tako je tudi letos, kakih deset pa še išče praz nični dom,« je povedal.

Pouk se na zavodu prekine 17. decembra in ponovno začne 10. januarja prihodnje leto. V tem času lahko družine gostijo enega ali več dijakov, lahko tudi za krajše obdobje, za teden ali dva. Vse informacije in prijave zbirajo na elektronskem naslovu communications@uwcad.it.