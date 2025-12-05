Nika Prevc najboljša v Wisli pred Niko Vodan

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (259,7 točke) je v Wisli prišla do svoje druge zmage v sezoni ter obenem 24. zmage v svetovnem pokalu, s katero se je izenačila z dosedanjim rekorderjem, starejšim bratom Petrom Prevcem. Za popoln slovenski dan je drugo mesto zasedla Nika Vodan (246,9).

Dvakratna branilka velikega globusa za skupno zmago Prevc je že dan po četrtkovi diskvalifikaciji, ko je bila za 100 gramov prelahka glede na dolžino smuči, pokazala, zakaj je šampionka.

Svetovna rekorderka je v obeh serijah zanesljivo ugnala tekmice in zmagala z 12,8 točke prednosti pred reprezentančno kolegico Vodan.

Slednja pa je danes najprej postala zmagovalka kvalifikacij, nato pa pokazala še dva dobra skoka za svoje prve stopničke po poškodbi.

V finale trideseterice se je od Slovenk prebila le še Katra Komar (190,3 točke), ki je v finalu napredovala na 27. mesto.

Brez finala je s 33. mestom ostala Maja Kovačič, že v jutranjih kvalifikacijah pa sta se od nadaljevanja poslovili Tinkara Komar in Jerica Jesenko.

Na zmagovalni oder je poleg obeh Slovenk stopila še Norvežanka Eirin Maria Kvandal (239,5). Serijska zmagovalka in vodilna v svetovnem pokalu Japonka Nozomi Maruyama (237,6) je prvič to zimo končala zunaj prve trojice na četrtem mestu.

Maruyama je obdržala rumeno majico, Prevc pa je danes skočila na skupno drugo mesto v pokalu in za vodilno pred nadaljevanjem sezone zaostaja za 134 točk.

V skupni razvrstitvi je Prevc tretja po številu zmag za Japonko Saro Takanashi (63), ki je danes končala na osmem mestu, in Norvežanko Maren Lundby (30), ki je že upokojila.

Po Wisli se ženska karavana skupaj z moško seli v nemški Klingenthal.