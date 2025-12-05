Tvorno bodo sodelovali pri dediščini EPK 2025

Župani treh mest, ki so v letu 2025 nosili naslov Evropske prestolnice kulture, so danes v EPICentru podpisali Sporazum o sodelovanju med Evropskima prestolnicama kulture 2025. Novogoriškega župana Sama Turela, goriškega župana Rodolfa Ziberno in župana nemškega mesta Chemnitz Svena Schulzeja veže dobro prijateljstvo. Trije prvi občani pa so želeli tudi uradno skleniti sporazum med Novo Gorico, Gorico in Chemnitzem, da bodo v prihodnosti še okrepili sodelovanje med mesti in skupaj upravljali bogato dediščino EPK 2025.

Vez se ni spletla le med župani, je poudaril Schulze, temveč med številnimi drugimi ljudmi, ki so v teh letih sodelovali in postali del velike družine. »Pokazali smo, da EPK ni samo papir,« je dejal župan Chemnitza. »Razvili so se skupni projekti, ki bogatijo kulturno skupnost, ki bogatijo vsa tri mesta,« je dejal Turel in zaželel, da bi kot del zapuščine EPK 2025 s tesnim sodelovanjem nadaljevali tudi v prihodnosti, da bodo naša tri mesta povezana za vedno. »Tem, ki danes prevzemajo odgovornost naslova EPK 2026, lahko zagotovim, da nič več ne bo tako, kot je bilo prej,« je izjavil Ziberna in dodal, da so nositelji naziva EPK 2025 dokazali, kako je lahko kultura neprimerljivo sredstvo za ustvarjanje blaginje in da preko EPK gre tudi sama diplomacija.

Podpis sporazuma je potekal v sklopu včerajšnje dopoldanske konference, ki je potekala v EPICentru in uvedla v praznično dogajanje zaključnega dne GO! 2025.