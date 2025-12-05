Gorici na pragu novega kulturnega poglavja

»To je sporočilo čezmejnosti: nikoli ne bomo na cilju, nadaljevati moramo po tej poti,« je dejala umetniška svetovalka GO! 2025 Neda Rusjan Bric. Uspešne evropske prestolnice kulture niso zgolj eno leto ognjemetov in praznovanj, ampak sprožijo proces urbanih sprememb: ekonomskih, kulturnih, socialnih in okoljskih. »Zaprite oči in se zamislite, kakšni sta bili Gorica in Nova Gorica pred desetimi leti,« je navzoče pozvala Rossella Tarantino, ki je vodila včerajšnjo okroglo mizo v EPICentru. Izpostavila je, da je bilo sprememb res veliko, prav toliko pa tudi težav in ovir.

Posvet v treh delih v okviru zaključne slovesnosti EPK 2025 je bil posvečen dediščini projekta GO! 2025 in prihodnosti Gorice in Nove Gorice. Obenem so želeli na srečanju potegniti črto pod tem obdobjem, ki so ga zaznamovale številne naložbe. »Ta proces zapuščine je torej namenjen tudi krepitvi sposobnosti trajanja vseh transformativnih procesov,« je še povedala Tarantino in pristavila, da se Gorica in Nova Gorica odpirata novemu obdobju, ki je lahko izjemno vznemirljivo in obetajoče, kot je bila faza kandidature, saj se lahko ustvari načrt, ki bo ohranjal ta pridobljeni zagon.

Zapuščina v razpisni dokumentaciji EPK 2025 je zelo jasna: eden od pričakovanih rezultatov je novi kulturni ekosistem. V drugem delu okrogle mize so predstavniki ključnih institucij, ki so podpirale Gorico in Novo Gorico na poti EPK 2025, spregovorili o dediščini po letu 2025. Direktorica EZTS GO Romina Kocina je predstavila spletno platformo, ki nudi vse informacije skupnega čezmejnega prostora. Platformo so začeli ustvarjati že leta 2023, da bi bila lahko na voljo med celim letom EPK 2025, v prihodnosti bi jo radi še nadgradili.

Neda Rusjan Bric je opisala, kako so s skupnimi dogodki premostili jezikovne ovire. Glede odlične obiskanosti dogodkov je dejala: »Tako, kot smo načrtovali, smo kulturo in umetnost ponesli ven, ne le ven na prosto, ampak tudi ven v nenavadne prostore; tudi ta prostor - EPICenter - je nenavaden prostor«.

Direktorica Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek je poudarila, kako bistveno je, da se projekte načrtuje dolgoročno in na tak način zagotovi trajno dediščino. Okrog odličnih rezultatov pa pogosto pride do bitk, ki so v bistvu bitke lokalne politike, je zatrdila.

Odbornica Občine Gorica za EPK Patrizia Artico se je dotaknila preteklosti goriškega območja, ki je bilo večjezično kulturno jedro, kjer so po vojni nastopile radikalne spremembe. »Mesti bi se lahko odločili, da bi se naprej sovražili, toda izbrali sta pot dialoga in sodelovanja,« je dejala odbornica in izpostavila, da je treba naprej delati na tem modelu, da mesti res postaneta eno samo, in sicer ne le na kulturnem področju, temveč tudi gospodarskem. Ta laboratorij sodelovanja pa naj bo zgled celi Evropi.

Kje smo bili in kje smo

Da je razočaran nad glasovi tistih, ki želijo po njegovi oceni očrniti odlične rezultate EPK 2025, je dejal novogoriški župan Samo Turel in pripomnil, da je Zavod GO! 2025 že pripravil strateški načrt za upravljanje dediščine EPK. »Želel bi, da bi vsi politiki imeli v mislih, kje smo bili pred štirimi leti in kje smo danes,« je povedal župan in pristavil, da je Nova Gorica postala najmočnejši kulturni steber zahodno od Ljubljane. Izrazil je željo, da bi potrdili čezmejno blagovno znamko, ki Gorici zastopa v svetu.

O pomembnosti trajnostne kulture je spregovoril državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS Marko Rusjan. Poudaril je, da je Ministrstvo vložilo 14,5 milijona v podporo programu EPK 2025. »Nesmiselno bi bilo, da bi podlegli projektni logiki in bi se ta projekt sedaj zaključil,« je dejal. Obljubil je, da bo v prihodnosti Ministrstvo za kulturo RS še naprej krepilo nacionalno gledališče, podpiralo razvoj sodobnega plesa v Novi Gorici ter omogočilo, da se vse to, kar se je v tem letu vzpostavilo, ohranilo in delovalo še naprej.