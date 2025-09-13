Ob železniški še avtobusna postaja

Z začetkom novega šolskega leta je na območju pred goriško železniško postajo zaživelo tudi novo postajališče za medkrajevne avtobuse, v katerega je železniška družba Rete Ferroviaria Italiana (skupina FS) na podlagi dogovora z Občino Gorica vložila 3.650.000 lastnih in deželnih sredstev.

Avtobusno postajališče, ki so ga uredili na jugovzhodnem delu ploščadi pred goriško železniško postajo, so včeraj slovesno predali namenu ob navzočnosti Cristine Amirante, ki je v deželni vladi odgovorna za infrastrukture, članice upravnega sveta skupine FS Caterine Belletti, ki je hkrati predsednica avtobusnega podjetja APT, goriškega župana Rodolfa Ziberne in Maurizia Marzija Wildauerja, predsednika podjetja TPL FJK. Kot so pojasnili, je bila ureditev postajališča, kjer so ob izgradnji pločnikov in bankin postavili tudi klopi ter posadili drevesa, del širšega načrta obnove železniške postaje.

Dvanajst milijonov evrov

Do februarskega uradnega začetka projekta GO! 2025 so namenu predali obnovljeno ploščad pred vhodom ter odstranili arhitekturne ovire, povišali perone, obnovili nadstrešek, namestili tri dvigala ter posodobili podhod in videz blagajne - skupno je bilo v našteta dela vloženih 12 milijonov evrov -, zdaj pa so namenu predali še postajališče za medkrajevne avtobuse.

»Območje ima lepši videz, je pa tudi bolj varno in uporabno,» se je pridobitve veselil župan Ziberna, Belletti pa je izpostavila, da družba FS vse več vlaga v urejenost in udobnost postaj. Wildauer je ocenil, da je novo postajališče, ki medkrajevni avtobusni promet povezuje z železniškim, konkreten korak v smeri vse večje intermodalnosti, ki je danes nuja, Amirante pa se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu. »Gorica letos doživlja svojo evropsko prestolnico kulture in je zato imela prednost, naložbe v javni potniški promet in intermodalnost pa so v teku tudi v številnih drugih krajih naše dežele,» je dejala odbornica.