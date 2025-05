Občini Brda in Števerjan bodo prvič povezale tudi češnje

Števerjan že od zdavnaj slovi po vinu in češnjah. Prav ti bodo poleg vrhunske gastronomije protagonisti dveh junijskih praznikov. V petek, 6. junija, in v soboto, 7. junija, bo na glavnem trgu v Števerjanu zaživel tradicionalni Likof, ki že vrsto let predstavlja odlično kombinacijo vin domačih vinarjev in jedi lokalnih gostincev. Za nameček pa bo v nedeljo, 8. junija, Števerjan prvič obiskal tudi Praznik češenj, ki bo za en dan prečkal mejo. Glavno prizorišče letošnje 59. izvedbe praznika pa bo na Dobrovem.

V Števerjanu bodo med 10. in 20. uro na Valerišču delovale stojnice z domačimi izdelki in pridelki, češnjami, vinom in češnjevim pecivom. Ob 17.30 bo na Mocverju kulturni program z naslovom Pot za preživetje, ko bodo uradno odprli pot prenašalk češenj, ki jo je raziskovala domačinka Ida Komjanc. Gre za pot, po kateri so v preteklosti ženske iz Števerjana in sosednjih krajev nosile češnje v mesto.

»Sodelovanje med občinama Brda in Števerjan ni naključno,« je povedal števerjanski prvi občan Marjan Drufovka, ki si že od samega začetka svojega mandata prizadeva za povezovanje dveh občin. Lansko leto se je skupina števerjanskih kuharic udeležila martinovanja, sedaj pa se bodo Števerjanke lahko preizkusile v pripravi najboljšega češnjevega štrudlja, je razložil.