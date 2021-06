Obeta se krožna pot in sedem vhodov v park doline Korna

Dvajset hektarjev. Tolikšna je površina parka v dolini Korna, ki bo predvidoma prihodnje poletje spet na voljo Goričanom. Dela, o katerih je Primorski dnevnik že večkrat poročal, zadevajo v prvi vrsti sanacijo potoka, ki je v preteklih desetletjih nekajkrat poplavil predele mesta, ob tem pa ureditev obsežnega parka v njegovi dolini. Na delih, ki jih je financirala Dežela Furlanija - Julijska krajina, so prihranili približno dva milijona evrov, ki jih želijo vložiti za nadaljnjo ureditev parka.

Ob kolesarskih in pešpoteh so v načrtu igrala za otroke in turistična infotočka, ki bo zaživela v nekdanji hiši čuvaja, nedaleč od telovadnice. Goriška občina se nadeja, da bi lahko uredila tudi skate park in območje za gorska kolesa. Posebej pomembni za čim boljšo dostopnost parka bi bile kolesarske in peš povezave, ki bi uporabnikom omogočale krožno pot po parku. Občina je Deželi FJK predlagala dva prehoda čez potok, enega na enem koncu parka, pod Ulico Brigata Casale, drugega pa pod drevoredom Oriani. Pod Drevoredom Oriani načrtujejo tudi predor za pešče in kolesarje: na ta način bosta oba dela parka povezana in sprehajalci bodo lahko opravili krožno pot skozi oba dela parka. Nadejajo se tudi, da bi pri Drevoredu Oriani zgradili stopnice, ki bi obiskovalce peljale naravnost v park.