Obilica dežja povzroča težave na Goriškem

Dopoldne je bilo najhuje v Ronkah in Štarancanu

Spletno uredništvo |
Gorica |
10. sep. 2025 | 17:22
    Zaprt podvoz v Ronkah (BONAVENTURA)
    Zaprta ulica v Ločniku (TIBALDI)( DANIELE TIBALDI )
    Blatna voda v Ločniku (TIBALDI)( DANIELE TIBALDI )
Obilica dežja danes, 10. septembra, povzroča kar nekaj težav v nekdanji goriški pokrajini.

Dopoldne je bilo najhuje v Ronkah in Štarancanu, kjer je voda zalila nekaj ulic in podvozov. Pod vodo sta se dva podvoza znašla tudi v Ločniku, kjer so prebivalci ulic Antico Castello, Fonda in Fornace v Ločniku razjarjeni zaradi blatne vode, ki ob vsakem močnejšem deževju priteka s sosednjega griča, s katerega so pred štirimi leti odstranili vse rastlinje, da bi uredili vinograd.

Popoldne je bila goriška pokrajina deležna nove pošiljke padavin. Voda je poplavila stransko cesto v zaselku Boatina na Krminskem, tudi drugod je promet upočasnjen zaradi močnega dežja.

