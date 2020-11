Območje izlitja še nadzirajo

Gasilci od petka, ko se je iz napeljave za ogrevanje v tovarni Plastik v Kanalu izlilo dobrih tisoč litrov kurilnega olja, skrbno nadzorujejo situacijo. »Nastavili smo vodne pregrade in pivnike in vsak dan nadzorujemo zadevo pri izvoru,« nam je včeraj povedal Simon Vendramin, poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev.Kurilno olje je najprej steklo v kanalete, od tam v zemljo in v bližnji potok. »Od tam ga je nekaj steklo tudi v Sočo, ni pa podatka, koliko,« pojasnjuje Vendramin. Gasilci so bili še posebej pozorni ob včerajšnjih padavinah, saj bi se ob spiranju zemlje, v katero je stekel del kurilnega olja, lahko v omenjenem potoku pojavilo več oljnih madežev. V ta namen so bližje prestavili pregrade in pivnike. Olje, ki ima manjšo gostoto kot voda, se torej nabere na površini teh zajezitev, od koder ga potem dnevno odstranjujejo. Po Vendraminovih besedah pitna voda ni ogrožena. Do razlitja kurilnega olja je prišlo minuli petek zjutraj, zaposleni v podjetju so se takoj odzvali in sami začeli odstranjevati posledice izlitja ter poklicali na interventno številko 112. O dogodku sta bila obveščena zdravstveni in okoljski inšpektor ter policija, prav tako pa tudi zveza Legambiente iz Gorice, ki je o dogodku opozorila pristojne italijanske organe.

