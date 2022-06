Območje ob Soči v Solkanu ni kopališče

Pred začetkom poletne sezone, ko mnogi iščejo ohladitev in oddih na bazenih, v morju, naravnih kopališčih in rekah, na novogoriški mestni občini znova opozarjajo, da priljubljena točka ob Soči na območju Športnega parka v Solkanu ni kopališče. »Urejena kopališča imajo upravljalca in reševalca iz vode, prav tako na njih hitrost toka vode ne sme presegati 0,3 m/s. Območje ob Starem jezu na Soči v Solkanu ni kopališče, ker je pretok reke Soče previsok. Raven vode pa se spreminja tudi zaradi delovanje hidroelektrarne Solkan,« opozarjajo na občini in prebivalcem ter obiskovalcem svetujejo, da se v Novi Gorici ohladijo v letnem bazenu, ki je urejeno kopališče in za varnost skrbi reševalec iz vode.

Novogoriška mestna občina je sicer na območju Športnega parka Solkan izvedla več ukrepov za večjo varnost obiskovalcev. Že lani so postavili količke in namestili jeklenico, ki označuje začetek zelo nevarnega območja. Uredili so tudi dostop za reševalni čoln. Dodali bodo še table, ki bodo posebej opozarjale na bližino hidroelektrarne, kar je pomembno zlasti za goste iz drugih krajev, ki tega območja ne poznajo.