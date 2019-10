Obnavljajo vaški »plac«

Na Poljanah se je začela obnova vaškega trga, ki mu domačini pravijo »plac«. »Gradbena dela bi se morala začeti že poleti, vendar se je izkazalo, da je bilo treba pred njihovim začetkom premakniti drog javne razsvetljave. Podjetju Enel smo poslali ustrezno prošnjo, nakar smo pozitivni odgovor prejeli komaj pred enim mesecem,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pristavlja, da so prejšnji teden končno premaknili drog, tako da so zatem lahko stekla gradbena dela. »Na podlagi pogodbe ima gradbeno podjetje na razpolago en mesec časa, čeprav pričakujemo, da bodo končali precej prej,« pravi župan.Gradbena dela izvaja podjetje Natison Scavi, ki ima svoj sedež v kraju San Giovanni al Natisone na Videmskem. V obnovo trga na Poljanah bo doberdobska občina vložila približno 55.000 evrov; gradbena dela bodo stala nekaj manj kot 40.000 evrov, ostali del zneska bo šel za opremo oz. za kritje stroškov za pripravo načrta in pridobitev potrebne dokumentacije.