Ponedeljek, 08 december 2025
Kar dvajset odstotkov jam je onesnaženih

Notranjski muzej Postojna in založba Miš sta izdala knjigo Jame, ki predstavlja jame kot prostor človekovega udejstvovanja od pradavnine do danes

    Knjiga Jame (NOTRANJSKI MUZEJ)
Notranjski muzej Postojna in založba Miš sta izdala knjigo Jame, ki s krajšimi teksti in z ilustracijami Damijana Stepančiča predstavi pogled na jame kot prostor človekovega udejstvovanja od pradavnine do danes. Poudarek je tudi na ekologiji, saj je okrog 20 odstotkov jam onesnaženih. S publikacijo je muzej obogatil stalno razstavo Muzej krasa, ki so jo odprli leta 2015, letos pa so jo z novimi vsebinami razširili še v kletne prostore. Čeprav gre za ilustrirano knjigo, v muzeju poudarjajo, da ni namenjena le otrokom, ampak vsem generacijam.

Od zavetišča do čaščenja bogov

Soavtor knjige Tine Kaluža, kustos za zgodovino, pravi, da obstaja zelo malo novejših ilustriranih knjig o jamah, kar je bil eden od razlogov, da se se odločili zanjo. Avtorja knjige sta še kustosinja Ana Čič in vodja muzeja Tina Poljšak, k sodelovanju so povabili tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Jamarko zvezo Slovenije. Številna jamarska društva pa so ilustratorju zagotovila načrte jam, da so podobe v knjigi čimbolj verodostojne.

Na 50 straneh lahko bralci spoznajo jame z različnih vidikov uporabe skozi zgodovino, od tega, da so jih ljudje uporabljali kot začasno bivališče, zavetišče in past za lov živali, v njih častili bogove in naslikali prve jamske poslikave ali shranjevali in pridelovali led, do tega, da jih še vedno raziskujemo in žal vanje odlagamo odpadke.

