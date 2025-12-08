Kar dvajset odstotkov jam je onesnaženih

Notranjski muzej Postojna in založba Miš sta izdala knjigo Jame, ki s krajšimi teksti in z ilustracijami Damijana Stepančiča predstavi pogled na jame kot prostor človekovega udejstvovanja od pradavnine do danes. Poudarek je tudi na ekologiji, saj je okrog 20 odstotkov jam onesnaženih. S publikacijo je muzej obogatil stalno razstavo Muzej krasa, ki so jo odprli leta 2015, letos pa so jo z novimi vsebinami razširili še v kletne prostore. Čeprav gre za ilustrirano knjigo, v muzeju poudarjajo, da ni namenjena le otrokom, ampak vsem generacijam.

Od zavetišča do čaščenja bogov

Soavtor knjige Tine Kaluža, kustos za zgodovino, pravi, da obstaja zelo malo novejših ilustriranih knjig o jamah, kar je bil eden od razlogov, da se se odločili zanjo. Avtorja knjige sta še kustosinja Ana Čič in vodja muzeja Tina Poljšak, k sodelovanju so povabili tudi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Jamarko zvezo Slovenije. Številna jamarska društva pa so ilustratorju zagotovila načrte jam, da so podobe v knjigi čimbolj verodostojne.

Na 50 straneh lahko bralci spoznajo jame z različnih vidikov uporabe skozi zgodovino, od tega, da so jih ljudje uporabljali kot začasno bivališče, zavetišče in past za lov živali, v njih častili bogove in naslikali prve jamske poslikave ali shranjevali in pridelovali led, do tega, da jih še vedno raziskujemo in žal vanje odlagamo odpadke.