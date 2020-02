Obnovili kip Ljubke Šorli

Doprsni kip je delo akademske kiparke Milene Braniselj iz Cerknice, ki si ga je v osnovi zamislila s svetlo patino.Takšen pa je z leti pridobil neprivlačne temne madeže, zato so na avtoričino pobudo kip pred dnevi odstranili s kamnitega podstavka in ga odpeljali na obnovo. Delo je opravil livar Borut Kamšek, ki je za demontažo, obnovo s temnejšo patino in ponovno montažo potreboval pičle tri dni. Ob ponovni postavitvi, ki je potekala 6. februarja, so se ob kipu, poleg Kamška in Branisljeve, zbrale še Marija Mercina, pobudnica postavitve spomenika Šorlijevi in članica Slavističnega društva Nova Gorica, predsednica omenjenega društva, Erna Dejak Furlan, Marilka Koršič, goriška občinska svetnica, Vera Tuta, nečakinja Ljubke Šorli in Melanija Kerševan iz novogoriške krajevne skupnosti. Ponovno postavitev kipa Ljubki Šorli so pospremile s prebiranjem njenih pesmi. Te dni mineva tudi 110. obletnica pesničinega rojstva.