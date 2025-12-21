Obnovljena telovadnica čaka na šolarje in športnike

Po skoraj šestih letih bo januarja v Doberdobu ponovno zaživela občinska telovadnica. Njena obnova, ki v slovenski občini nedvomno velja za eno od najpomembnejših infrastrukturnih naložb v zadnjih desetletjih, se je namreč uspešno zaključila, v teku so opremljanje in tehnični pregledi.

»Urejajo se zadnje podrobnosti, uradni zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta. Čim nam bo izvajalec oddal objekt, nameravamo izpolniti še zadnje birokratske obveznosti ter omogočiti ponovno uporabo telovadnice,« pravi doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki si je v prejšnjih dneh ogledal obnovljene prostore v Osimski ulici v družbi predstavnikov podjetja Cardazzo. Ob njegovem obisku so delavci nameščali nove klopi v slačilnice, predvidena je bila tudi ureditev talnih pritrdilnih mest za odbojkarsko mrežo. »Na novem parketu so tudi že zarisali črte za tri odbojkarska igrišča, redno igrišče za košarko in igrišče za mali nogomet,« razlaga župan.

Po županovih besedah bodo telovadnico najprej začeli uporabljati učenci doberdobske osnovne in prvostopenjske srednje šole pri pouku telesne vzgoje, naknadno, ko bodo pridobili še dovoljenje gasilcev (predvidoma sredi februarja), pa jo bodo odprli še za javnost oz. društva. »Zanimanja ne manjka. Za uporabo obnovljene telovadnice so izrazili zanimanje pri Mladosti, Soči in drugih društvih,« pravi Ferfoglia in izraža hvaležnost društvom, ki so občini priskočila na pomoč pri načrtovanju igrišč, zlasti ŠZ Soča. Po njegovih besedah bo kakorkoli do letošnjega poletja športni objekt upravljala sama občina. »Nekaj mesecev bomo za telovadnico skrbeli sami, nato pa bomo ocenili, kako pripraviti razpis,« pojasnjuje Ferfoglia.

Po županovih besedah so pristojna podjetja že preizkusila delovanje nove razsvetljave, prihodnji teden bo na vrsti še preverjanje delovanja ogrevanja. »V novih slačilnicah imamo talno ogrevanje, v telovadnici sami pa toplozračno ogrevanje. Slednje je povezano s sosednjo šolsko stavbo, ki pa jo bomo kot znano v prihodnjih letih porušili in na novo zgradili, tako da bo treba tudi telovadnico priključiti na novo ogrevalno napravo,« pojasnjuje Peter Ferfoglia. Glavnino opreme, pravi župan, so že pridobili, čakajo pa še na tribune. »Dostava je predvidena sredi februarja. Odločili smo se za večje tribune, kar nam bo omogočalo, da bomo lahko v telovadnici gostili bistveno več ljudi kot nekoč. Prej je bilo mest 99, po novem jih bo okrog 170,« napoveduje doberdobski župan in pristavlja, da bo telovadnica tudi tehnološko dobro opremljena. Celotna naložba znaša preko dva milijona evrov.