Začeli analizirati posmrtne ostanke Vita Mezzalire

Kmalu bi lahko bile okoliščine in ozadje smrti 66-letnega upokojenega poštarja Vita Mezzalire, ki je živel v Zdravščinah in izginil leta 2019, bolj jasne. Danes so namreč na inštitutu za sodno medicino v Milanu začeli z analizo posmrtnih ostankov, ki so jih novembra lani našli na vrtu njegove hiše. Izsledke bodo uporabili kot dokazno gradivo na procesu. Naslednja obravnava bo na sodišču v Gorici potekala 22. maja.

Preiskovalci pokojnikovo nekdanjo partnerico Mariuccio Orlando, njenega sina Andrea Piscanca in njenega polbrata Morena Rediva obtožujejo naklepnega umora, prikrivanja trupla ter goljufije. Po njegovem izginotju naj bi namreč več let prejemali pokojnino Mezzalire.

Po poročanju tiskovne agencije ANSA naj bi danes izvedli le računalniško tomografijo (CT), medtem ko je obdukcija predvidena za jutri. Strokovnjaki imajo šestdeset dni časa, da izvedejo potrebne analize in preiskovalcem nudijo zahtevane odgovore.