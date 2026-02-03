Dražje parkiranje v središču Gorice povzroča nelagodje

V modrih conah goriškega mestnega središča so včeraj stopile v veljavo nove tarife. Za parkirno uro je treba po novem odšteti 1,40 evra, medtem ko je doslej stala en evro. Goriškim občanom je občina zagotovila popust, tako da bodo parkirno uro plačevali 1,10 evra, sicer je bilo včeraj koriščenje nižje cene v bistvu nemogoče. Na spletni strani strani podjetja GSM, ki je po novem prevzelo skrb za modre cone v goriškem mestnem središču, je razdelek za vlaganje prošenj za koriščenje prispevka začel delovati komaj sredi popoldneva.

Podražitev po osemnajstih letih

»Po osemnajstih letih smo za občane povečali tarifo za deset centov, kar je zelo malo. V Gradežu stane parkirna ura 1,80 evra,« je opozoril goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki smo ga zaprosili za pojasnila zlasti glede nižjih tarif za goriške občane. »Problem je v tem, da ni povezave med registrom avtomobilov PRA in parkomati. Zaradi tega je treba preveriti, ali je uporabnik res upravičen do popusta. To je mogoče storiti samo s pridobitvijo ustreznega potrdila,« je pojasnil.

Goriški župan Rodolfo Ziberna je po drugi strani še decembra zagotovil, da bo koriščenje popusta zelo enostavno. Njegova napoved se zaenkrat ni ravno uresničila, saj je celoten postopek vse prej kot enostaven. Starejša oseba oz. avtomobilist, ki ni vešč uporabe digitalnih naprav, se bo s težavo dokopal do konca predvidenih spletnih postopkov za pridobitev pravice do popusta. Goriški občani morajo naprej naložiti na mobilni telefon novo aplikacijo GSM Move, nakar se morajo registrirati in nato skenirati osebno izkaznico in prometno dovoljenje, zatem morajo počakati, da jim preverijo vložene podatke in prižgejo zeleno luč za koriščenje popusta.

Komaj v nedeljo se je razširila vest, da bodo goriški občani lahko potrdila za pridobitev pravice do nižjih parkirnin vlagali tudi v papirnati obliki. Zbirali jih bodo na sedežu podjetja Reservice v Ulici Mochetta ob robu Ločnika.

Vsi po vrsti slabe volje

Avtomobilisti, ki so včeraj parkirali v modrih conah goriškega mestnega središča in smo jih nagovorili, so bili dokaj slabe volje zaradi višjih tarif. Še toliko bolj so se nad povišanjem pritoževali goriški občani, ki zaradi omenjenih zapletov prvi dan še niso mogli koristiti popusta, tako da so včeraj plačali polno ceno.

Avtomobiliste je kakorkoli spravilo v nejevoljo tudi pomanjkanje informacij, saj tako goriška občina kot podjetje GSM nista poskrbela, da bi javnost dobila vsa potrebna navodila, ki zadevajo plačila, urnike, uporabo aplikacij in še zlasti koriščenje popustov, ki veljajo za goriške občane.