Obračun dveletnega čezmejnega dela za osebe s težavami v duševnem zdravju

Vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v delo v manjšem lokalu sredi parka Basaglia ali celo hostel ob vznožju briških gričev, kjer se začenjajo čezmejne kolesarske in turistične poti. Ti sta možni razvojni poti podprojekta o duševnem zdravju, ki se je pri Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje uradno zaključil 30. novembra.V prostorih šivalne delavnice med Štandrežem in Rojcami, ki spada med aktivnosti projekta, je včeraj potekalo zaključno srečanje, na katerem so soudeležene ustanove in nekateri uporabniki podali obračun dveletnega dela. Navzoče so uvodoma nagovorili predsednik EZTS Paolo Petiziol, odbornica za socialo goriške občine Silvana Romano, podžupanja Mestne občine Nova Gorica Damjana Pavlica in župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk. Vrednost investicije, ki so jo podprli s sredstvi evropskih skladov Interreg, je okoli 367.000 evrov. Na včerajšnjem srečanju so s podrobnimi predstavitvami posameznih aktivnosti orisali delo, ki ga je opravila čezmejna skupina zdravstvenih profesionalcev. Nastale so skupne smernice za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju, v delo »na terenu« pa so v sodelovanju z zadrugo La collina in društvom Šent vključili 22 oseb s težavami v duševnem zdravju.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.