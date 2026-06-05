Nasilje nad ženskami ostaja tudi na Goriškem ena najbolj perečih družbenih in varnostnih problematik. Karabinjerji so od začetka leta 2025 do danes 53-krat sprožili postopek, ki ga predvideva zakon št. 69/2019, znan kot Codice rosso. Ta je namenjen hitrejši obravnavi najhujših oblik nasilja v družini in nad ženskami. Obravnavali so 12 primerov spolnega nasilja, 73 primerov nasilja v družini in 42 primerov zalezovanja. Zaradi kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini in nasiljem nad ženskami, so na Goriškem aretirali štiri osebe, 123 pa so jih ovadili. Kvestorju so predlagali, naj izda 11 opominov.

Podatke je goriško pokrajinsko poveljstvo karabinjerjev predstavilo ob 212. obletnici ustanovitve korpusa, ki jo bodo danes slovesno obeležili v vojašnici Cascino. Slovesnosti se bodo udeležili predstavniki civilnih in vojaških oblasti, med njimi goriška prefektinja Ester Fedullo.

»Na občutljivem področju kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini in nad ženskami, se posebno pozornost namenja specialističnemu usposabljanju osebja in dejavnemu nadzoru za zaščito žrtev,« pišejo karabinjerji in izpostavljajo tudi pomen hitrega odziva. V sodelovanju z goriškim klubom Soroptimist International se nadaljuje projekt Una stanza tutta per sé, namenjen varnemu zaslišanju ranljivih žrtev. Takšen prostor je že na voljo pri pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev v Gorici, mrežo pa bodo zdaj razširili še na postajo karabinjerjev v Gradežu.

V širšem pregledu delovanja karabinjerjev izstopajo podatki o vsakodnevnem nadzoru ozemlja. Od leta 2025 do danes je pokrajinsko poveljstvo obravnavalo več kot 8800 klicev na enotno številko za nujne primere 112. Na terenu je izvedlo približno 16.000 patrulj, obhodov in zunanjih nadzorov. Karabinjerji so identificirali 62.631 ljudi in pregledali 44.611 vozil. Aretirali so 123 ljudi, 1027 oseb pa so ovadili na prostosti. Obravnavali so 76 odstotkov vseh kaznivih dejanj, prijavljenih v nekdanji goriški pokrajini.

Skupno so postopali pri 3402 storjenih kaznivih dejanjih ali poskusih kaznivih dejanj; delež raziskanih primerov znaša 23 odstotkov. Število ropov se je v primerjavi s prejšnjim letom prepolovilo z 20 na 10 primerov, storilce pa so odkrili v 60 odstotkih primerov. Število tatvin ostaja v glavnem nespremenjeno: obravnavali so jih 1142, od tega 215 vlomov v stanovanja. Stabilno ostaja tudi število goljufij in računalniških prevar: karabinjerji so postopali v 839 primerih, v 90 pa so identificirali storilce.