Obrazi umetnikov

Umetniki skozi oči umetnikov v fotografijah in slikah. V galeriji sodobne umetnosti Luigi Spazzapan v Gradišču so v soboto odprli razstavo z naslovom Artista + Artista. Visioni Contemporanee v organizaciji zavoda Erpac. Razstava, ki so jo predstavili ob navzočnosti deželne odbornice za kulturo Tiziane Gibelli, odbornika za kulturo Občine Gradišče Marca Zanolle, županje Linde Tomasinsig in predsednika Fundacije Goriške hranilnice Alberta Bergamina, se vključuje v širši projekt zavoda Erpac, ki je posvečen avtoportretu in portretom. Ob razstavi v Gradišču se na ta umetniški žanr osredotočata še razstavi v tržaškem Skladišču idej in v Palači Attems Petzenstein v Gorici.

Razstava Artista+Artista. Visioni contemporanee želi gledalcu ponuditi reinterpretacijo umetniškega žanra portretov, ki je vedno bil zelo priljubljen tako v slikarstvu kot v fotografiji. Razstavo tako sestavljata dva dela, ki sta posvečena portretom in avtoportretom v fotografiji in v likovni umetnosti. V prvem nadstropju so na ogled fotografije treh znanih fotografov, ki so v objektiv ujeli obraze različnih znanih umetnikov. V tej sekciji si je mogoče ogledati črno-bele fotografije Maurizia Frullanija, avtorja najbolj obširnega fotografskega arhiva, ki je posvečen umetnikom iz dežele Furlanije - Julijske krajine, v katerih izstopajo obrazi Francesca Tullia Altana, Roberta Kusterla, Franca Vecchieta ali Klavdija Palčiča. Fotografije Branka Lenarta, slovenskega fotografa, ki deluje predvsem v avstrijskem Gradcu, se bolj približajo reportažni fotografiji: na razstavi je na ogled serija 24 del, v katere so ujeti najbolj poznani obrazi fotografije in predstavljajo pravi pregled zgodovine fotografske umetnosti; med temi so Luigi Ghirri, Helmut Newton, Ansel Adams, Nan Goldin, William Eggleston in drugi. Tretji avtor, ki je našel svoj prostor v prvem delu razstave, je Mario Sillani Djerrahian, ki je v objektiv ujel »zaodrje« beneškega Bienala. V njegovih fotografijah vidimo najpomembnejše protagoniste sodobne umetnosti: med utrinki je videti tudi Marino Abramovic, Maria Merza in Josepha Beuysa.

Drugo nadstropje galerije Spazzapan je posvečeno seriji umetniških del, ki so nastala ob simpoziju in srečanjih med kustosi razstave in umetniki. Na ogled so dela Mattea Attruie, Micheleja Bazzane, Thomasa Braide, Annibel Cunoldi Attems, Luciana De Gironcolija, Franca Duga, Roberta Kusterla, Alessandre Lazzaris, Marie Elisabette Novello, Paole Pisani, Anne Pontel, Micheleja Tajariola, Giorgia Valvassorija in Aleksandra Veliščka.