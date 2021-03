Obujajo tradicijo mlinarstva in pekarstva

V Ajdovščini bodo s pomočjo evropskih sredstev obudili nekdaj zelo močno prisotno pekarsko in mlinarsko obrt. V obnovljeni Rustjevi hiši v starem mestnem jedru, kjer je v preteklosti že delovala pekarna, bodo uredili doživljajski predstavitveni center, ki naj bi postal ena najpomembnejših nosilnih vsebin tistega območja. Obenem pa bodo iz pozabe obudili tudi nekatere pekovske izdelke, značilne za ta kraj. Cilj Občine Ajdovščina je, da se v starem središču mesta v povezavi Rustjeve hiše, Pilonove galerije in Križajeve hiše postopoma vzpostavi živahno večnamensko kulturno jedro.

Kot pojasnjuje Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, bo imel doživljajski center dve nosilni vsebini: v njem bodo organizirali izobraževalna, kulturna in zabavna doživetja s področja pekarstva in mlinarstva, medtem ko bo v pritličje objekta umeščena gostinska ponudba, ki bo oblikovno in vsebinsko prilagojena tej dediščini. V ponudbi bosta med drugim tudi dva tradicionalna kulinarična produkta: ajdovska žemlja in sladki kifli. Ajdovska žemlja je manjše velikosti, izdelana je iz prvovrstne bele moke. Sestavljena je iz dveh majhnih, ročno zavitih štručk, spojenih v žemljo. Sladki kifli pa so ročno oblikovane male štručke, po osem do deset so jih peki spojili v celoto in še tople posuli s kristalnim sladkorjem, ki doda značilen izgled in nekoliko poveča sladkost. »Ta dva izdelka smo nekako potegnili »iz naftalina«. Na trgu ju še ni na voljo, bo pa to postala pomembna ponudba tega doživljajskega centra, ki ga bomo začeli letos urejati v Rustjevi hiši,« je za Primorski dnevnik pojasnil Furlan.