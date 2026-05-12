Od 3. junija bo parkirna hiša plačljiva

Parkiranje v novi parkirni hiši v Manzonijevi ulici v Gorici bo proti plačilu od 3. junija dalje. Dvonadstropno parkirišče je goriška občina odprla konec marca; od takrat je avtomobilistom na voljo 112 parkirnih mest v prvem nadstropju, medtem ko morajo v pritličju izvesti še vrsto del za povečanje varnosti objekta, tako da še ni na razpolago.

»Uresničujemo, kar smo napovedali še pred odprtjem parkirne hiše. Odločili smo se namreč, da bo parkiranje začetno brezplačno, vendar le za obdobje dveh ur, nakar bomo uvedli parkirnino,« pojasnjuje pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi. Parkiranje v parkirni hiši v Manzonijevi ulici bo od 3. junija dalje stalo 0,70 evra na uro oz. 0,35 evra za pol ure. Za celodnevno parkiranje bo treba odšteti tri evre. Kot znano so z začetkom februarja stopile v veljavo nove tarife za parkiranje v goriškem mestnem središču, sicer sta ravno parkirna hiša v Manzonijevi ulici in parkirišče na Battistijevem trgu izjemi, saj je tam parkiranje cenejše. Parkirna ura v ostalih modrih conah po novem stane 1,40 evra, pred tem je stala en evro.Goriška občina se je za povišanje tarif odločila po osemnajstih letih, pri čemer je sklenila, da občani in vsi ostali uporabniki ne bodo plačevali iste cene. Da lahko občani koristijo popust, morajo izpolniti ustrezno prošnjo, kar lahko storijo na spletu oz. v pisarni podjetje Reservice v Ulici Mochetta ob robu Ločnika.