Od. 4. aprila zaradi del zaprta za promet Ulica 24. maja

Občina Gorica nadaljuje z izvajanjem izrednih vzdrževalnih del na cestah in pločnikih v mestnem središču. Po velikonočnih praznikih bo na vrsti Ulica 24. maja, ki bo približno dva tedna zaprta za promet.

Dela, napovedujejo na goriški občini, se bodo začela prihodnji teden. Dela na cestišču bodo potekala v dveh fazah, ulica pa bo vseskozi zaprta za promet od križišča s Korzom Italija do križišča z ulicama Duca D’Aosta in Sauro. Prepovedano bo tudi parkiranje. V prvi fazi bodo polagali optični kabel, v drugi pa bodo obnovili asfaltno površino, ki je v več točkah močno dotrajana.

Prebivalci in upravitelji trgovin ter lokalov, ki obratujejo v Ulici 24. maja in Codellijevi ulici, so že prejeli zloženko z vsemi informacijami o delih in spremembi prometnega režima.

Prva faza bo potekala od četrtka, 4. aprila, do nedelje, 7. aprila. Med polaganje optičnega kabla, za kar bo poskrbelo podjetje Site iz Rude, bo kljub zapori za avtomobilski promet stanovalcem zagotovljen dostop do dovozov.

Podjetje Ghiaie Ponte Rosso iz kraja San Vito al Tagliamento pa bo med ponedeljkom, 8. aprila, in nedeljo, 21. aprila, poskrbelo za preplastitev celotne ulice in tudi za nove talne označbe. V tej fazi bo ulica v celoti zaprta za avtomobilski promet, prepovedan pa bo tudi dostop do vseh dovozov, saj bo gradbišče zasedalo celotno vozišče. Dostop do vhodov v stanovanjske objekte bo seveda zagotovljen. Do zaključka del bo promet v Codellijevi ulici urejen dvosmerno.