Od četrtka spet v kino

Goriški ljubitelji sedme umetnosti, ki pogrešajo veliko platno, si lahko na koledarju zabeležijo 6. maj. V četrtek bo namreč po šestih mesecih ponovno odprl svoja vrata goriški Kinemax, ki bo v prvem tednu ponujal tri filmske poslastice.

Na ogled bo Nomadland (Dežela nomadov), ki je slavil na letošnji podelitvi oskarjev. V njem je 39-letna kitajska režiserka Chloé Zhao opisala dramo Američanov, ki jim je gospodarska kriza leta 2008 vzela ekonomsko prihodnost. Film je zmagal v kategorijah za najboljši film, najboljšo režijo in glavno žensko vlogo, ki jo je odigrala Frances McDormand. Chloé Zhao je prva Azijka in šele druga ženska režiserka, ki ji je uspel takšen podvig. V goriškem multikinu se bosta v četrtek zavrtela še zadnja romantična komedija Woodyja Allena, Rifkin's Festival in restavrirana mojstrovina hongkonškega režiserja Wong Kar-waia – In the mood for love (Razpoložena za ljubezen).

»Dokler bomo imeli policijsko uro, bosta predvidoma dnevno na sporedu samo dve projekciji vsakega filma, saj morajo biti gledalci doma že ob 22. uri. Vladna uredba nam ob tem prepoveduje prodajo jedi in pijač, obiskovalci pa morajo nositi masko tudi v dvorani. Med vsakim gledalcem mora biti vsaj en prazen sedež, izjema so le člani istih gospodinjstev, ki lahko sedijo eden zraven drugega, če jih ni več kot štiri,« pravi Giuseppe Longo, direktor družbe Transmedia. Le-ta upravlja tudi tržiški Kinemax, za katerega pa še nimajo datuma odprtja. Po Longovih besedah bodo gledalci vstopnico lahko kupili tako pri blagajni kot na spletu.