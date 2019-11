Od januarja bodo občinske jasli polno zasedene

Goriške občinske jasli so v letošnjem šolskem letu spet polno zasedene: z januarjem, ko bo prišlo do zamenjave in dodatnega dotoka malčkov, jih bodo napolnili prav do zadnjega kotička. V primerjavi z lanskim šolskim letom, pojasnjujejo na občinskem uradu za vzgojne dejavnosti in šolstvo, je v goriških jaslih letos okrog deset otrok več: število se giblje okrog 170.

Preko omenjenega urada, ki ima sedež v centru Lenassi, goriška občina neposredno upravlja tri jasli: Incantatempo na Drevoredu Virgilio in Scoprire e giocare v Ulici Max Fabiani, kjer je na voljo po 60 mest, ter jasli s slovenskim učnim jezikom Tika Taka v Ulici Rocca. Tu je na razpolago 25 mest. V obeh italijanskih jaslih, predvsem na Drevoredu Virgilio, lahko v izrednih primerih sprejmejo približno 15 odstotkov več otrok od »uradne« kapacitete, zato je v jaslih Incantatempo trenutno 68 otrok. V slovenskih jaslih, pojasnjujejo na omenjenem uradu, to ni mogoče zaradi prostorske stiske. Prošnje za obiskovanje jasli, ki jih starši vložijo na občinske urade do 30. aprila, pridejo v poštev za mesta od septembra dalje. Starši, ki otroke vpišejo v jasli od 1. junija do 30. novembra, pa se potegujejo za prosta mesta od januarja dalje. Trenutno, sporočajo iz pristojnega urada, je za januar na razpolago še pet mest. S temi bodo tudi dosegli najvišje možno število otrok.