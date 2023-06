Od ponedeljka bo Bombijev predor zaprt tri mesece

Sanacija razpok, ojačitev in strukturna konsolidacija ter ustrezno odvajanje meteorne vode. To so sanacijski posegi, ki se bodo v Bombijevem predoru v Gorici začeli v ponedeljek, 5. junija, in bodo po napovedih občine Gorica trajali 90 dni. V teh treh mesecih bo predor spet zaprt za pešce in kolesarje, tako da bo podjetje Ilesa Costruzioni iz Pordenona, ki se je prijavilo na drugi razpis za oddajo naročila, lahko varno izvedlo dela. Potem ko se ni na prvi razpis odzvalo nobeno gradbeno podjetje, je bilo tokrat pordenonsko podjetje edino, ki je oddalo ponudbo: za izvedbo del bo prejelo 231.438 evrov, na razpisni ceni je ponudilo 0,1-odstotni popust.

Sanacijskim posegom, po katerih bo poskrbljeno za varnost predora »v naslednjih desetletjih«, želi občina uresničiti projekt za multimedijsko valorizacijo predora. Predor bi radi opremili s panoji, projektorji in drugimi multimedijskimi napravami, s katerimi bi iz njega naredili pravo atrakcijo v vidiku Evropske prestolnice kulture in turističnega razvoja mesta nasploh.