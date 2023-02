Od Super osmice do platforme

Čez približno dve leti se bo začela novogoriško-goriška Evropska prestolnica kulture. Odprtje bo potekalo med obema železniškima postajama, goriško in novogoriško, z zaključkom na Trgu Evrope oz. Transalpini. »In z vzporednim protokolarnim delom, ki je pač obvezen, v središču Nove Gorice, se pravi pred občinsko stavbo in v SNG,« pojasnjuje Gorazd Božič, direktor Zavoda GO! 2025.

»Lahko si predstavljate logističen izziv, ko moraš praktično zapreti dve mesti za dva, tri dni in pričakuješ dobrih 70.000 ljudi, čeprav si upam napovedati tudi kaj več obiskovalcev, če sodim po prireditvi Okusi ob meji. Tam se dnevno zvrsti okoli 200.000 ljudi,« dodaja Božič. EPK bo torej tudi z vidika turizma oz. gospodarstva pozitiven izziv za čezmejno regijo, ki sicer ne razpolaga z dovolj turističnimi posteljami.

Rešitev: mobilnost

Glede tega, kot pravi Božič, italijanski partnerji v projektu aktivno iščejo drugačne rešitve: »Dela se predvsem na mobilnosti. Se pravi: kako ljudi, ki bodo prišli na naše območje, pripeljati na različna prizorišča s čim manj ogljičnega odtisa in s čim manj parkiranji in s čim več uporabe javnega prometa. V ta namen je že dve leti ustanovljena čezmejna delovna skupina. Ta intenzivno dela na rešitvah, ki bodo morale biti tekom tega leta že dogovorjene in postavljene v prakso.«

EPK bo na čezmejnem prostoru združil 40 občin. Ožja ekipa s programskim vodjo Stojanom Pelkom na čelu se je v minulih dneh mudila v občinah na slovenski strani meje, v prihajajočih tednih bodo naslovili tudi tiste na italijanski.

Kot je znano, se bo precejšen del programa odvijal na območju t. i. »EPK districta«. Ta poleg območja novogoriške železniške postaje zajema še zeleni predel med Gorico in Novo Gorico ob državni meji, zahodni del Panovca ob potoku Koren, območje Kostanjevice, parka in vile Rafut in vzpetino goriškega gradu. K temu bodo dodali še številna druga prizorišča na obeh straneh meje, ki bodo obnovljena za namen EPK.

Film in kulinarika

Prvoten načrt, da bi na Trgu Evrope, točno na državni meji, zgradili objekt, v katerega bi umestili stalno razstavo, ki bi prikazovala zapuščino svetovnih vojn, migracij, delitev in različnih interpretacij zgodovine, se je, kot je znano, moral umakniti birokratskim oviram. Vsaka aktivnost na čezmejnem območju – bodisi prireditev bodisi gradnja – namreč zahteva upoštevanje zakonov in uredb obeh držav, Slovenije in Italije oziroma obeh sosednjih občin. Zato bo omenjena vsebina umeščena v drug objekt, ki ima sedaj funkcijo skladišča Slovenskih železnic. Čez cesto, vedno v Sloveniji, se nahaja še ena zgradba, v kateri bo uresničen projekt Super osmica. Vsebine se povezujejo tako s filmom kot s kulinariko. Super osmica je namreč izraz za filmski format, ki je bil v uporabi pred desetletji, v časih filmskega traku. Obenem pa se izraz pripenja še na kulinarične osmice, ki so značilne za naše območje. »V tej stavbi bo torej združeno oboje: gostinska ponudba in prizorišče za raznorazne dogodke, s poudarkom na filmu in glasbi. To je eden od ključnih projektov EPK, ki bo ostal tudi kasneje,« napoveduje Božič.