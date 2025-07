Od zajtrkov do aperitivov

Zaprta je bila tri mesece, sedaj pa ponovno odpira svoja vrata v čisto novi preobleki. Včeraj so slovesno spet odprli prenovljeno in razširjeno pekarno Cotič na Verdijevem korzu. »Vzeli smo v najem sosednji prostor, kjer je bila nekoč banka. Zrušili smo vmesni zid in pridobili en velik prostor,« razloži Erik Petejan, ki skupaj z ženo Janino Cotič upravlja pekarno Cotič. Slednja ima glavni sedež v Sovodnjah, pekarno na Korzu št. 51 pa so odprli leta 2023. Obnovljena pekarna meri sedaj okrog 160 kvadratnih metrov, za mizicami bo lahko sprejela kar 34 gostov. Na voljo pa bo tudi manjše notranje dvorišče. Razširili so tudi ponudbo, nadalje pojasnjuje Petejan. Sedaj bodo na razpolago tudi razne kremne sladice, saj razpolagajo z ustreznimi hladilniki. Poleg zajtrkov bodo nudili tudi hitra kosila. Odprti bodo vsak dan od 7.30 do 20. ure, tako da bodo lahko gostje prišli tudi na večerni aperitiv. Ob ponedeljkih bo pekarna obratovala do 14.30, ob nedeljah pa med 8. in 13. uro. Stranke bodo lahko izbirale tudi med zelo bogato ponudbo lokalnih vin. Na voljo bodo briška vina, tako s slovenske kot z italijanske strani, vina iz Vipavske doline in kraška vina. V prihodnosti pa bi radi ponudbo še razširili, pravi Erik Petejan in pristavi, da bi radi v pekarni gostili tudi razne dogodke - od enogastronomskih do kulturnih.