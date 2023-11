Odkrili posmrtne ostanke 32 italijanskih vojakov

Pred dnevi je v Mladinskem centru v Vrtojbi potekal zanimiv kulturno-zgodovinski večer, ki je obravnaval dogajanje v tej vasi med 1. svetovno vojno. Drugi del srečanja pa je bil posvečen lanskim arheološkim raziskavam oz. najdbi in izkopu okostij italijanskih vojakov, ki so padli na tem območju leta 1917. Dogodek sta pripravila krajevno kulturno društvo Tojva in Društvo soška fronta 1915-1917, za strokovni del pa je poskrbela družba Avgusta, ki opravlja arheološke in druge raziskave po vsej Sloveniji.

Po uvodu dr. Renata Podberšiča sta spregovorila predsednik Društva soška fronta 1915-1917, David Erik Pipan, in arheolog Uroš Košir. Njuna posega je obogatila še projekcija številnih fotografij Vrtojbe v vojnem času in pa lanskih izkopavanj ter študije, ki je temu sledila.

Vas na fronti črti

Vrtojba je v vojni zelo nastradala, pa čeprav so jo vojni spopadi pobliže prizadeli šele v drugem letu vojne. To se je zgodilo po avgustu 1916, ko je italijanski vojski uspelo premagati avstro-ogrsko obrambo na desnem bregu Soče, prekoračiti reko in zasesti Gorico ter njene predmestne kraje in vasi. Med temi je bila tudi Vrtojba. Avstrijci so novo obrambno linijo postavili vzhodno od Gorice, v katero so spadali tudi vrtojbenski griči, ki se dvigajo za vasjo. Tako se je vas znašla na sami fronti in je bila med najbolj porušenimi naselji na soški fronti. Boji so med vojaki zahtevali tudi veliko žrtev, ki so jih pokopavali kar v bližini bojišča. Govori se, da so Italijani svoje mrtve pokopavali kar na desetih vojaških pokopališčih v sami Vrtojbi. Po vojni so pokopališča uredili, kasneje pa so vsa okostja padlih prekopali in jih prenesli v kostnico na Oslavju. Očitno pa vseh okostij niso našli, tako da so nekateri ostanki padlih prišli na dan šele pred kakim letom.

Lani spomladi so gradbeni delavci v Vrtojbi med izkopom za temelje stanovanjske hiše naleteli na posmrtne ostanke italijanskih vojakov iz 1. svetovne vojne. Sledile so arheološke raziskave, o katerih je na večeru spregovoril dr. Uroš Košir. V jami, ki so jo podrobno raziskali, so odkrili okostja 32 italijanskih vojakov, ki so jih zaradi hudih bojev pokopali kar v razširjenem povezovalnem jarku.

Našli so tudi vso opremo

Pokopali so jih z vso opremo, ki so jo takrat ti mladi fantje imeli pri sebi. Tako so arheologi našli veliko puškinih nabojev, nekaj drobiža, razne značke, oznake, žepne ure in manjše osebne predmete. Vse so arheologi očistili in razvrstili, nato pa odnesli v svoje depoje. Dr. Košir je povedal, da bodo okostja italijanskih vojakov predali pristojnim službam v Italiji, predmete pa bodo predali Muzeju v Novi Gorici.

Na isto temo bosta predavatelja spregovorila tudi v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani.