Odkrivanje goriškega prostora preko doživetij

Po lanski izvedbi, ki je bila zaradi Evropske prestolnice kulture še posebno bogata, se vrača niz Crocevie d’Europa (Križišča Evrope), ki ga prireja Občina Gorica – Služba za kulturo, prireditve in turizem ob podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine.

»Gre za niz dogodkov in vodenih ogledov, ki udeležencem omogočajo, da krajevno zgodovino spoznajo na terenu preko neposrednih doživetij in izkušenj, ki jim nato ostanejo še dolgo v spominu,« je poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna na včerajšnji predstavitvi četrte izvedbe niza, na kateri so bili prisotni tudi pristojni občinski odbornik Luca Cagliari, občinski funkcionar Luca Villotta in Rossana Puntin, občinska uslužbenka, ki od vsega začetka sledi projektu.

Štirideset dogodkov

Med majem in decembrom 2026 se bo zvrstilo štirideset dogodkov, razdeljenih v tri tematska področja, ki bodo domačinom in turistom omogočili odkrivanje Gorice in goriškega čezmejnega prostora peš, s kolesom, z doživljajskimi izkušnjami v naravi in vodenimi izleti.

Prvi dogodek z naslovom Judovska Gorica bo v nedeljo, 3. maja. Posvečen bo spoznavanju zgodovine goriške judovske skupnosti in njeni vlogi pri kulturnem, družbenem in gospodarskem razvoju mesta. Udeleženci se bodo sprehodili po Travniku, mimo nekdanje hiše družine Michelstaedter, po Ulici Arcivescovado do nekdanjega geta in sinagoge v ulici Ascoli.

Tri tematska področja

Program za leto 2026 se razvija okoli treh tematskih sklopov: kulturni projekti, vodeni ogledi in obiski podjetij. Posebno pozornost bodo namenili odkrivanju zgodb o meji, skupnostih in družbenih spremembah;poleg tega se bodo posvetili raziskovanju kulturne krajine, parkov, krajev spomina in naravnih znamenitosti, ob tem pa tudi krajevnemu gospodarstvu, lokalnim odličnostim in proizvodnim verigam, ki goriški prostor predstavljajo s sodobnega vidika. V programu dogodkov posebno izstopa »gozdno kopanje« v pevmskem parku (v nedeljo, 17. maja, in v nedeljo, 22. novembra). Zanimiv bo tudi sprehod med Italijo in Slovenijo (23. maja) od mejnega prehoda na Rafutu do parka Laščakove vile in samostana na Kostanjevici.

V nedeljo, 24. maja, (ponovitev bo 11. oktobra), bo naravoslovni muzej Alvise Comel ponudil vpogled v naravno dediščino Goriške in Brd. Tudi letos se bodo odpravili v park miru na Sabotinu (v soboto, 16. maja), medtem ko bodo v soboto, 6. junija, obiskali čebelarstvo Parco dei Principi v Podgori, kjer bo ogledu sledila degustacijo meda. V nedeljo, 7. junija, in v soboto, 17. oktobra, bo čas za odkrivanje Parka Basaglia, pri čemer bodo osvetlili lik psihiatra Franca Basaglie, ki je ravno v Gorici začel svojo revolucijo na področju zdravljenja duševnih bolezni. V nedeljo, 14. junija, bodo odkrivali Trg Evrope / Transalpina, v nedeljo, 21. junija, se bodo povzpeli na Kalvarijo. V nedeljo, 28. junija, in nato še v nedeljo, 5. julija, se bodo podali na odkrivanje Stražc.

Iz Gradeža na Goriško

Pomemben del programa bo namenjen turistom. Tudi letos se vračajo avtobusni izleti »Hop on Hop off« iz Gradeža v Gorico in Novo Gorico (vsak četrtek od 2. julija do 3. septembra).

Jesenski program se bo začel v nedeljo, 6. septembra, ko bodo obiskali Oslavje, kjer si bodo ogledali vinograde in ostaline iz časa prve svetovne vojne. V nedeljo, 13. septembra, bodo izpeljali literarno-kolesarski izlet, ki bo Gorico povezal z Gradiščem. V soboto, 3. oktobra, in soboto, 10. oktobra, bo kulturni treking, v nedeljo, 25. oktobra, se bodo podali na goriški Kras. Novembra bosta dva vodena ogleda posvečena odkrivanju zgodovine Gorice, v petek, 27. novembra, in v petek, 4. decembra, bodo obiskali tovarno Pipistrel na goriškem letališču. V soboto, 5. decembra, bo na sporedu obisk Ločnika, ki bo ponudil drugačen vpogled na goriški prostor skozi preplet zgodovine, literature in lokalne identitete.

Vse dejavnosti so brezplačne, obvezna je predhodna prijava po elektronski pošti crocevie.europa@gmail.com ali prek WhatsAppa (tel. 335-7707746) od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro.