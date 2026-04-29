Za sanacijo nadvoza je pristojna Dežela FJK

Novembra lani so tržaški gasilci ocenili, da je nadvoz, ki v Ulici Campanelle pelje nad kolesarsko stezo Cottur, neprevozen. Prepovedali so prehod vozilom in pešcem ter »vroč krompir« predali pristojnim institucijam. Kdo je zanj pristojen, ni bilo jasno, krajani pa so se znašli v težavah.

Vse se je sicer začelo zaradi razbite ograje na mostu - vanjo je trčilo vozilo, a nesreče ni nihče opazil -, ki bi ob vnovičnem stiku z vozilom ne zdržala. Ob preverjanju stanja ograje pa so gasilci opazili tudi večjo vdolbino na cestišču in ugotovili, da nadvoz ni primeren za težki promet. Čez njega je namreč do novembra peljal avtobus št. 33, ki je bil za prebivalce onkraj mostu, zlasti za starejše, edina povezava z mestom.

Na dogajanje na »zaprtem« nadvozu je včeraj opozoril četrti stalni svetniški odbor, ki se je na zahtevo občinskega svetnika Luce Salvatija (Demokratska stranka) sestal s prebivalci na licu mesta in v svojo sredo povabil predstavnika Dežele Furlanije - Julijske krajine, arhitekta Enza Volponija. Za območje je namreč pristojna Dežela FJK. A prav vprašanje, kdo je pristojen za most, je bilo do pred kratkim nerešeno. Dežela je zemljišče, kjer se danes nahaja kolesarska proga pod nadvozom, pred leti prevzela od Italijanskih železnic. Od novembra do pred kratkim so v uradih preverjali, ali je tudi nadvoz vključen v železniško »dediščino«.